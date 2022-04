Football

PREMIER LEAGUE - Klopp jusqu'en 2026, est-ce la naissance d'une dynastie : "Ce mot n'existe pas en Angleterre"

PREMIER LEAGUE - En prolongeant jusqu'en 2026, Jurgen Klopp s'inscrit dans la durée à Liverpool. Le manager des Reds, vainqueur de la Premier League en 2020 et de la Ligue des Champions en 2019, est en lice pour réaliser un fabuleux quadruplé en 2022. Des succès qui sont en train de faire de Liverpool une dynastie ? On en débat avec Cyril Morin et Hadrien Hiault. (Visuel : Quentin Guichard)

00:10:17, il y a 2 heures