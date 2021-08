Manchester City pourra profiter de Pep Guardiola encore deux ans. Mais pas plus, vraisemblablement. Le coach du champion d'Angleterre a indiqué mercredi envisager de quitter cette équipe à la fin de son contrat en 2023, espérant par la suite entraîner une équipe nationale. "Après sept ans dans cette équipe, je pense faire un break", a déclaré l'Espagnol âgé de 50 ans, ajoutant vouloir par la suite prendre en mains une équipe nationale. "J'aimerais entraîner une équipe nationale: sud-américaine, européenne ... Je veux avoir l'expérience d'une Copa America", a-t-il précisé.

Il ne pense pas néanmoins au Brésil où, a-t-il assuré, l'entraîneur de l'équipe nationale sera toujours un Brésilien. "Je ne vois pas un étranger entraîner une équipe comme le Brésil", a-t-il déclaré sur internet à l'occasion d'un événement organisé par la société brésilienne de services financiers, XP Investimentos, des déclarations reprises ensuite par la ESPN Brasil.

L'ancien joueur de Barcelone a remporté trois fois le titre en Premier League sur ses cinq saisons à la tête de Manchester City et a emmené son équipe en finale de la Champions League lors de la dernière édition, remportée par Chelsea (1-0). Avant cela, il a remporté, toujours en tant qu'entraîneur, deux fois la Champions League et trois fois le championnat espagnol avec le Barça, et trois fois le championnat allemand avec le Bayern de Munich.

Josep Guardiola avec le trophée de la Premier League Crédit: Getty Images

