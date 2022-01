Arsenal a eu gain de cause. Après avoir demandé officiellement le report de sa rencontre prévue dimanche contre Tottenham, les Gunners ont vu la Premier League accéder à leur requête. Le "North London Derby" est décalé à une date ultérieure, qui n'a pas encore été communiquée.

Seulement onze joueurs disponibles

"Arsenal ne disposant pas du nombre de joueurs nécessaires (13 joueurs de champ et un gardien), le Board a décidé d'accepté la demande du club", a expliqué la Premier League dans un commiuniqué officiel. Seulement onze joueurs d'Arsenal étaient disponibles pour cette rencontre, les Gunenrs étant fortement touchés par le Covid et affaiblis par la CAN.

"La Premier League a pris la décision de reporter le match, dû à de nombreux indisponibilités dans notre équipe, par le fait de cas de Covid, de récentes blessures, en plus de joueurs avec leurs sélection à la CAN", a pour sa part communiqué Arsenal à ses supporters. Le débat des reports fait rage en Angleterre, certains estimant que les rencontres devraient pouvoir se tenir coûte que coûte. C'est déjà le 18e match reporté en Premier League cette saison.

