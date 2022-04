Et si Lewis Hamilton et Serena Williams devenaient les nouveaux propriétaires de Chelsea ? Si cette idée pouvait paraître farfelue il y a encore quelques heures, elle est pourtant bien réelle. Selon Sky Sports, les deux sportifs font en effet partie d'un consortium prêt à acquérir les Bleues, mis en vente le 2 mars dernier par Roman Abramovich, qui avait anticipé les sanctions du gouvernement britannique ciblant les oligarques proches du Kremlin et de Vladimir Poutine depuis l'invasion de l'Ukraine

Ad

La famille Ricketts s'est retirée

Premier League City déroule et reprend les commandes à Liverpool IL Y A 14 HEURES

Sir Lewis Hamilton et Serena Williams sont prêts à investir des millions de livres dans l'une des offres en lice pour le rachat de Chelsea", indique la chaîne britannique, sans donner plus d'informations pour l'instant. Pour rappel, un autre consortium dirigé par la famille Ricketts avait ", indique la chaîne britannique, sans donner plus d'informations pour l'instant. Pour rappel, un autre consortium dirigé par la famille Ricketts avait annoncé vendredi dernier avoir retiré son offre de rachat , au lendemain de la date limite pour le dépôt des candidatures à la reprise du club londonien.

Trois candidats ont également postulé pour ce rachat : Steve Pagliuca, copropriétaire du club de basket des Boston Celtics, Todd Boehly, copropriétaire d'une autre franchise de baseball - les Los Angeles Dodgers - et Martin Broughton, ancien président de Liverpool.

Premier League Quatre buts au Bridge et Arsenal se relance en beauté IL Y A 14 HEURES