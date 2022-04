Liverpool prend provisoirement les commandes du championnat. Ce samedi après-midi, les Reds ont battu Watford (2-0), lors de la 31e journée de Premier League. A Anfield, le but de Diogo Jota (22e) a lancé les siens, alors que le break n'est intervenu qu'en toute fin de rencontre, avec un penalty transformé par Fabinho (89e).

Ad

Au classement, les hommes de Jürgen Klopp s'emparent donc de la première place, avec deux longueurs d'avance sur Manchester City, en déplacement sur la pelouse de Burnley à 16h. Les Hornets, quant à eux, restent 18es et premiers relégables.

The Emirates FA Cup Liverpool passe par la petite porte 20/03/2022 À 19:52

Les Reds étaient en mission. Cette mission était simple, il ne fallait pas perdre cette rencontre contre les hommes de Roy Hodgson. Dès le coup d'envoi, Liverpool l'avait déjà remplie, dans la mesure où un simple match nul lui permettait de monter sur le trône.

Liverpool a fait parler son efficacité

Mais les champions d'Angleterre 2020 en voulaient forcément plus. Sur un très beau centre de Joe Gomez, Diogo Jota a su trouver la solution, d'une tête décroisée, en profitant également de la sortie ratée de Ben Foster, pour l'ouverture du score (22e, 1-0). Il a désormais marqué sept de ses 23 buts de Premier League pour Liverpool de la tête.

Redoutables d'efficacité, les hommes de Jürgen Klopp auraient pu doubler la mise, dans le premier acte, toujours par l'intermédiaire du Portugais, mais cette fois, le portier adverse a remporté son duel, malgré la frappe du gauche de l'ancien pensionnaire des Wolves (38e). Liverpool a confisqué le ballon (72% de possession), mais est resté à la portée de son adversaire, en ne se mettant pas à l'abri, au niveau du tableau d'affichage.

Finalement, ce fameux et tant attendu but du break est arrivé, en toute fin de rencontre. Décidément dans tous les bons coups, Diogo Jota a provoqué un penalty, après un accrochage avec Juraj Kucka, dans la surface de réparation. Un penalty confirmé après intervention du VAR et après vérification des images par l'arbitre lui-même. En l'absence de Mohamed Salah, remplacé en cours de rencontre, Fabinho a su prendre ses responsabilités, en marquant d'une frappe en force du pied droit, pleine lucarne (89e, 2-0).

Dix victoires consécutives en Premier League pour les Reds

En face, Watford a joué avec ses moyens, et a même été le premier à trouver le cadre. Après une première tête de Cucho Hernandez facilement captée par Alisson (13e), le portier de Liverpool a ensuite sauvé les siens, devant Juraj Kucka (22e). Une action plus que décisive, puisque dans le prolongement de celle-ci, les Reds ont donc ensuite débloqué la situation.

Liverpool a remporté dix matchs consécutifs de Premier League, devenant ainsi la deuxième équipe de l'histoire de la compétition à réaliser une telle série à cinq reprises, après Manchester City (également cinq). Après le soir de la sixième journée, le club de la Mersey s'empare donc une nouvelle fois de la place de leader. La pression a désormais changé d'épaules. Pour retrouver son trône, Manchester City est donc condamné à gagner. Sous peine de passer de la position de chassé à celle de chasseur.

Premier League Ce sera dantesque : Liverpool éteint Arsenal et revient à un point de City ! 16/03/2022 À 22:06