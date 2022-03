C’est un résultat que Manchester City pourrait regretter dans la course au titre. Incapables de marquer sur la pelouse de Crystal Palace ce lundi soir, en clôture de la 29e journée de Premier League, les Sky Blues ont concédé le nul (0-0) et s’exposent au retour de Liverpool. Les Reds, qui affrontent Arsenal mercredi en match en retard, pourraient revenir à un petit point du leader en cas de succès contre les Gunners. Crystal Palace reste de son côté au 11e rang.

Bêtes noires des Citizens cette saison, les Eagles s’étaient imposés à l’Etihad Stadium (2-0) lors du match aller. Ce lundi soir, alors qu’ils n’ont plus grand chose à jouer en championnat (11 points d’avance sur la zone rouge avant la rencontre), les hommes de Patrick Vieira ont offert une prestation pleine de combativité et d’abnégation. City a tenu le ballon, poussé et multiplié les occasions, mais n’est jamais parvenu à faire sauter le verrou.

Possession assommante

Les opportunités se sont succédés au fil du match : frappes enroulées de Ryad Mahrez (9e, 45e), ballons mal joués par Bernardo Silva (14e, 71e), frappe flottante de John Stones flirtant avec le poteau (16e), poteau fracassé par Joao Cancelo (27e) et trouvé par Kevin De Bruyne (57e) … Sur sa ligne, Vicente Guaita était également attentif pour sortir de très beaux réflexes face à Kevin De Bruyne (26e) et Ryad Mahrez (57e), encore eux.

Si Manchester City a écrasé le match du point de vue de la possession (74 %), la partie ne s’est pas seulement résumée à une attaque-défense. Au moins en première période. Habile pour gratter quelques ballons dans la moitié de terrain adverse, et fonctionnant en transitions offensives le reste du temps, les Eagles ont eu quelques belles occasions d’ouvrir le score. Michael Olise, d’un joli extérieur du pied (14e) ou Wilfried Zaha, d’une lourde frappe du droit (39e) auraient pu être récompensés.

Les pénétrations des Eagles furent moins courantes après le repos. La pression s’est intensifiée, parfois très fortement, mais Kouyaté, Schlupp ou encore Mitchell ont fait preuve d’une solidité impressionnante pour repousser les assauts adverses. Aymeric Laporte, sur un coup franc parfaitement brossé par De Bruyne, a même eu la balle de match. Mais l'international espagnol a raté sa tête (90+1e). La course au titre, qui semblait pliée il y a deux mois, est plus relancée que jamais.

