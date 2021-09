Un match fou et un mal de crâne pour les Mancuniens. MU a concédé sa première défaite de la saison en Premier League après être passés à côté de son sujet. Les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer se sont inclinés sur le fil devant Aston Villa, samedi à Old Trafford, dans le cadre de la 6e journée (0-1). Trop imprécis en attaque et friables, ils ont craqué en fin de match sur une tête de Kortney Hause (88e). Bruno Fernandes a totalement loupé un penalty dans le temps additionnel et illustré la prestation ratée des Mancuniens qui restent tout de même dans le wagon de tête avec 13 points. Aston Villa grimpe à la 7e place avec 10 unités.

Hommage à Giggs, insulte à Beckham : que chante Old Trafford pour Cristiano Ronaldo ?

League Cup United déjà à la trappe, Chelsea, Tottenham et Arsenal passent 22/09/2021 À 21:04

Plus d'infos à suivre...

Premier League MU s'impose à West Ham après un final de folie, Ronaldo frappe encore 19/09/2021 À 15:01