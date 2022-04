Cela reste insuffisant pour les Red Devils. Manchester United a dû se contenter d'un match nul sur sa pelouse face à Leicester, samedi, dans le cadre de la 31e journée de Premier League (1-1). Dans un match longtemps assez fermé, les Mancuniens ont été surpris par l'ouverture du score de Kelechi Iheanacho (63e). Ils ont vite réagi et égalisé par Fred (66e) mais n'ont pas réussi à faire trembler les filets à nouveau. Toujours sixièmes du classement, ils ne reviennent qu'à 3 points d'Arsenal, quatrième avec deux matches de moins. Le dernier ticket pour la prochaine Ligue des champions sera difficile à arracher.

Ad

Ligue Europa Conférence "Rennes est peut-être moins attrayant que Leicester…" : la colère froide de Genesio 17/03/2022 À 21:44

Privés de Cristiano Ronaldo, grippé, c'est avec Bruno Fernandes en pointe et Paul Pogba en meneur de jeu que les Mancuniens ont entamé cette rencontre. Alignés à des postes peu habituels, les deux joueurs se sont cherchés devant mais ont peiné à se trouver face à des visiteurs bien en place. Cependant, les Foxes ont pris des risques en voulant relancer court devant leur surface et Wesley Fofana qui disputait son tout premier match de championnat cette saison après une grave blessure cet été, a clairement manqué de repères. L'ancien Stéphanois a raté une passe et permis à Fernandes de se présenter face à Kasper Schmeichel qui a toutefois réussi à repousser sa frappe à ras de terre (27e).

Des maladresses des deux côtés

Prudents, les joueurs de Leicester se sont aussi montrés percutants en attaques rapides sur les côtés et Iheanacho a été idéalement servi dans l'axe avant de manquer son contrôle et sa tentative du gauche (31e). Le mordant Harvey Barnes, lui, a surgi au milieu de la surface mancunienne pour reprendre un centre de James Maddison mais a loupé la cible de peu (35e). Ce fut tout pour une première période pauvre en occasions nettes.

Jadon Sancho face à Leicester Crédit: Getty Images

A la reprise, Pogba a reculé dans l'entrejeu aux côtés de Fred et Scott McTominay qui n'a pas ménagé Maddison (49e). Le rugueux Ecossais a ensuite cédé sa place à Marcus Rashford (56e) alors que l'emprunté Jadon Sancho venait de rater une reprise au coeur de la zone de vérité (55e). C'est Leicester qui a trouvé la faille à la suite d'un corner et d'un début de contre mancunien stoppé par Youri Tielemans. Maddison a centré de la gauche et trouvé la tête d'Iheanacho entre Raphaël Varane et Harry Maguire pour tromper David De Gea sur sa droite (0-1, 63e).

Une fin de match haletante

Les Mancuniens ont cependant rapidement répondu. Fred a récupéré le ballon à gauche du camp adverse avant de profiter d'une frappe de Bruno Fernandes repoussée dans ses pieds par Kasper Schmeichel pour égaliser (1-1, 66e). Les débats sont alors devenus débridés mais Iheanacho s'est montré trop gourmand face à De Gea et a mal ajusté son petit lob (71e). Le portier espagnol a ensuite dû repousser du bout des gants une superbe tête de Fofana (72e). Maddison a cru redonner l'avantage aux Foxes mais son but a finalement été refusé pour une faute du passeur Iheanacho sur Varane (80e).

Les Mancuniens qui avaient eu très chaud ont finalement poussé fort dans les dernières minutes pour tenter de faire la différence. Sans succès car Sancho a encore mal visé alors que Daniel Amartey venait de glisser devant lui dans la surface de Schmeichel (90e+3). Les joueurs de Ralf Rangnick se sont secoués trop tard et n'ont désormais gagné qu'un seul de leurs six derniers matches toutes compétitions confondues. Un chiffre bien loin de leurs ambitions. Ceux de Brendan Rodgers, eux, restent calés en milieu de tableau et comptent surtout sur la Ligue Europa Conférence avec un quart de finale à venir face au PSV Eindhoven.

Ligue Europa Conférence Rennes sort la tête haute, mais pas sans colère 17/03/2022 À 19:43