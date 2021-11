Football

Premier League - Que peut changer Antonio Conte à Tottenham ?

PREMIER LEAGUE - Récemment nommé entraîneur de Tottenham en lieu et place de Nuno Espirito Santo, Antonio Conte revient avec un sacré CV et une très belle réputation à Londres. Chez les Spurs, on espère que l'Italien saura se mettre dans les pas de Mauricio Pochettino pour redresser la situation, comme l'explique Chahin de @SpursFr_ dans Tour d'Europe.

