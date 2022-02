Revoilà Manchester United qui raccroche le bon wagon. Mais que ce fut compliqué pour les Red Devils, dans ce match en retard du championnat anglais. Chahutés en première période, les hommes de Ralf Rangnick se sont rebiffés après la pause pour signer une victoire importante face à une équipe de Brighton qui a joué quasiment une mi-temps à dix (2-0).

Ad

Critiqué pour son rendement insuffisant ces dernières semaines, Cristiano Ronaldo a répondu en ouvrant la voie à son équipe, avant que son compatriote Bruno Fernandes ne valide le succès sur une ultime action. Sans se rassurer totalement, Manchester United se hisse dans le top 4.

Premier League Six matches consécutifs sans marquer : CR7 n'avait plus connu ça depuis… 13 ans 12/02/2022 À 17:49

Manchester United a eu besoin d’une mi-temps pour se remettre les idées en place. Et, heureusement pour eux, David de Gea était une nouvelle fois dans un grand soir, signant un énième clean sheet dans sa carrière. Le gardien espagnol a dû se signaler très vite, sur une tentative de Jakub Moder (5e). Avant la pause, il a remporté un nouveau duel face au Polonais, en panne de réussite dans cette rencontre (39e). Yves Bissouma aurait également pu ouvrir le score en faveur de Brighton, après une combinaison rapide en triangle, mais il a tiré à côté (40e).

Bruno Fernandes auteur du deuxième but pour Manchester United à Brighton en Premier League le 15 février 2022 Crédit: Getty Images

Ronaldo met fin à sa disette

Hormis une frappe de Jadon Sancho (6e), Manchester United n’a pas montré grand-chose durant les 45 premières minutes, à tel point que les supporters n’ont pas manqué de signaler leur mécontent avec des sifflets. Puis les Red Devils se sont réveillés, grâce à la renaissance de son attaquant vedette. Alors qu’il n’avait toujours pas trouvé le chemin des filets en 2022 et qu’il restait sur six rencontres sans marquer, une anomalie dans sa carrière incroyable, Cristiano Ronaldo a retrouvé la lumière, d’un enchaînement parfait (1-0, 51e). Dans la foulée, les Seagulls ont perdu pied et l’expulsion de Lewis Dunk, pris par le pressing d’Anthony Elanga et sanctionné par l'intervention du VAR, n’a rien arrangé (54e).

Preuve que rien n’est facile pour Manchester United en ce moment, le but du break a bien failli ne jamais être inscrit. Robert Sanchez a longtemps repoussé l’échéance, en multipliant les arrêts déterminants (66e, 71e, 81e). Le hold-up n’est d’ailleurs pas passé loin pour Brighton, mais Moder, décidément, a trouvé la barre sur une belle inspiration de loin (78e), tandis que Danny Welbeck n’a pas cadré sa tête (90e). C’est finalement Bruno Fernandes qui a eu le dernier mot, grâce à un coup franc rapidement joué par Paul Pogba (2-0, 90e+7). Manchester United ne s’est pas totalement rassuré dans cette partie mais, au moins, l’essentiel est fait. Les trois points sont dans la besace, et Ronaldo a de nouveau marqué.

Premier League Ronaldo encore muet, Manchester toujours au ralenti 12/02/2022 À 14:26