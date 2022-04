Mission joliment accomplie pour les Spurs. Tottenham a décroché une large victoire sur Newcastle, dimanche, dans le cadre de la 31e journée de Premier League (5-1). Si les Magpies ont ouvert le score par Fabian Schär dans une première période fermée (39e), les Londoniens ont vite répondu par Ben Davies (43e). Ils ont surtout fait la différence dans un second acte plaisant avec des buts de Matt Doherty (48e), Heung-Min Son (54e), Emerson Royal (63e) et Steven Bergwijn (83e). De quoi doubler de peu leur rival d'Arsenal qui jouera lundi et s'emparer provisoirement de la très convoitée 4e place du classement.

Car au coup d'envoi, Tottenham pointait à la 6e place devant Manchester United mais juste derrière West Ham, vainqueur d'Everton, un peu plus tôt (2-1). Tout cela se jouait à la différence de but. Les Spurs savaient aussi qu'ils avaient besoin d'un net succès pour passer devant les Gunners. Malgré une énorme possession de balle face à des visiteurs repliés et passifs, ils n'ont pas pourtant réussi à se montrer dangereux dans le premier quart d'heure. La tentative d'Harry Kane est passée à côté de la cible (14e) comme le coup franc d'Eric Dier (17e). Son a bien cadré son tir de 25 mètres mais envoyé le ballon sur Martin dubravka (29e).

Les joueurs d'Antonio Conte ont, en revanche, craqué sur un coup franc concédé aux 20 mètres par Son et frappé avec précison par Schär qui a trompé un Lloris un peu masqué mais aussi très mal inspiré (0-1, 39e). Le portier des Bleus ruminait encore quand Son a centré de la gauche après un corner d'abord repoussé et trouvé la tête de Davies aux six mètres pour une égalisation rapide (1-1, 43e). Le défenseur central a ouvert son compteur cette saison et remis les siens dans le bon sens.

Kane s'ajuste et change tout

A la reprise, Conte a eu le nez creux en demandant à Kane de davantage décrocher pour mieux servir de point d'appui en pivot. L'avant-centre s'est vite fait secouer par Dan Burn (46e). Il a surtout parfaitement joué son rôle en se décalant sur la droite avant de centrer vers Doherty qui a placé sa tête plongeante au second poteau au fond des filets (2-1, 48e). Depuis son camp, Kane a ensuite lancé Kulusevski sur la droite pour une attaque rapide et centre précis parfaitement exploité par Son pour le but du break (3-1, 54e). Le Coréen en est désormais à 14 buts en championnat cette saison pendant que le jeune Suédois compte déjà 5 passes décives chez les Spurs depuis son arrivée fin janvier.

Tottenham s'est mis a dérouler face à des Magpies désireux de revenir dans le match mais perdus tactiquement. Les pistons londoniens Doherty et Emerson se sont encore mis en évidence avec une offrande du premier sur la gauche pour le second, monté devant la cage de Dubravka (4-1, 63e). Son a failli corser l'addition dans la foulée mais sa frappe croisée n'a fait que frôler la cible (65e). Le dernier mot est revenu à l'entrant Bergwijn qui a profité d'un bon travail axial de Lucas Moura, également entré en jeu (76e), pour aller battre facilement Dubravka (5-1, 83e).

Le Néerlandais a même loupé de peu le cadre et un doublé quelques secondes plus tard (85e). Peu importe, l'essentiel est acquis avec la manière pour Tottenham qui devance désormais Arsenal à la différence de buts et compte bien se battre jusqu'au pour ce dernier billet pour la Ligue des champions. De son côté, Newcastle, 15e, conserve, neuf longueurs d'avance, sur le premier relégable mais subit une troisième défaite de rang et devra vite se reprendre.

