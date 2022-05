Les Red Devils relèvent la tête. Après trois matches sans victoire, Manchester United s'est imposé lundi soir face à Brentford lors du dernier match à Old Trafford de la saison (3-0) grâce à des buts de Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane. Plaisants dans le jeu avec de belles combinaisons, les joueurs de Ralf Rangnick consolident leur 6e place de Premier League, synonyme de qualification en Ligue Europa, grâce à ce succès et distancent désormais de six longueurs West Ham, 7e, qui compte un match en moins.

Bruno Fernandes a retrouvé le chemin des filets

Soirée spéciale à Old Trafford. Pour l'ultime match dans le "Théâtre des rêves", Ralf Rangnick a décidé d'aligner Juan Mata. Un choix payant pour le technicien allemand puisque l'Espagnol et ses coéquipiers ont de suite imposé leur jeu avec de belles combinaisons en une ou deux touches de balle dans les derniers mètres. Rapidement, les Red Devils ont ouvert le score pour faire la course en tête au score.

Après une belle ouverture de Diogo Dalot, Anthony Elanga a accéléré pour centrer en première intention en évitant la sortie de but, Bruno Fernandes est ensuite venu couper devant le but des Bees et a trompé David Raya avec un plat du pied droit. Le premier but du Portugais avec les Red Devils depuis le 20 février dernier (contre Leeds), son cinquantième sous le maillot de Manchester United depuis son arrivée en janvier 2020.

Si Brentford a bien réagi dans le jeu, notamment avec des contres bien menés et une tête d'Ivan Toney qui passe juste au-dessus de la barre de David De Gea (21e), les Mancuniens ont continué à jouer à leur guise et à tenter mais, malgré la frappe dans le petit filet de Juan Mata (32e) et le but refusé pour une position de hors-jeu de Cristiano Ronaldo (43e), les joueurs de Ralf Rangnick n'ont pas réussi à faire le break avant la pause (1-0).

Ronaldo a encore frappé, premier but pour Varane

Mais au retour des vestiaires, le quintuple Ballon d'Or a encore frappé. Après une frappe trop croisée de Bruno Fernandes (53e) et un coup franc flottant repoussé par David De Gea de Christian Eriksen (55e), Cristiano Ronaldo a transformé un penalty (2-0) qu'il avait lui-même obtenu après une faute dans son dos de Rico Henry (61e). Le 18e but de l'international portugais cette saison en Premier League.

Entre les nombreux applaudissements et la belle ovation des supporters mancuniens lors de la sortie de Nemanja Matic (71e), qui jouait son dernier match à Old Trafford après son annoncé de départ à l'issue de la saison, et les fumigènes craqués dans les tribunes (74e) afin de protester contre la famille Glazer, propriétaire du club mancunien, Raphaël Varane a marqué son premier but en Premier League en reprenant un corner d'Alex Telles d'une volée du droit (3-0, 72e).

Victoire importante dans la course à l'Europe

Le principal, les trois points, et le spectacle ont été assurés par les hommes de Ralf Rangnick pour la dernière de la saison devant leur public. Un large succès important pour les Red Devils, qui restaient sur une seule victoire lors de leurs six derniers matches, puisqu'ils confortent leur sixième place et restent en vie, mathématiquement, pour le top 4 même s'il faudrait un miracle. Rendez-vous la saison prochaine pour les supporters de Manchester United qui retrouveront leur équipe avec un nouvel entraîneur sur le banc, Erik Ten Hag, et certainement un effectif considérablement renouvelé.

