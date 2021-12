sent pas heureux" et pense déjà à "un retour à l'Inter". A la surprise générale, Romelu Lukaku a lâché des propos fracassants ce jeudi. L'attaquant belge, acheté quelque 115 millions d'euros l'été dernier par Chelsea, ne se "" et pense déjà à "".

Ad

Premier League Cancelo et sa famille agressés à leur domicile lors d'un cambriolage IL Y A 4 HEURES

Une sortie choc qui a fait bondir Thomas Tuchel vendredi en conférence de presse, à deux jours de la réception de Liverpool en Premier League. "Nous n'aimons pas ça, bien sûr, car cela apporte du bruit dont nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas utile", a d'abord déclaré le technicien allemand de Chelsea.

Je ne le sens pas malheureux, je ressens exactement le contraire

"Nous ne voulons pas en faire plus que ce qui est fait actuellement. C'est très facile de sortir des lignes de leur contexte, de raccourcir des lignes, de faire les gros titres..., a renchéri l'ex-entraîneur du PSG. Nous avons besoin d'un environnement calme et concentré donc cela n'aide pas. Je ne le sens pas malheureux, je ressens exactement le contraire. Si vous me l'aviez demandé hier (jeudi) matin, j'aurais répondu qu'il n'était pas malheureux."

Auteur d'un début de saison satisfaisant, Romelu Lukaku a perdu sa place de titulaire après avoir été victime d'une entorse à une cheville fin octobre et contracté le Covid-19 à la mi-décembre. Lors des deux derniers matches de championnat, l'ancien attaquant d'Everton a trouvé le chemin des filets dimanche à Aston Villa (3-1) , après être rentré en début de deuxième mi-temps, puis contre Brighton (1-1) mercredi soir où il était titulaire.

Mbappé et Haaland dès 2022 ? "Pérez est en train de retomber dans son piège des Galactiques"

Premier League Une entame canon et United se refait une santé contre Burnley IL Y A 14 HEURES