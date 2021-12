Chelsea reste accroché au bon wagon. Mis sous pression par les succès de Manchester City (6-3 contre Leicester) et Arsenal (0-5 contre Norwich) un peu plus tôt, les Blues ont été bousculés sur la pelouse d’Aston Villa ce dimanche, lors de la 19e journée de Premier League. Mais, grâce aux buts de Jorginho sur penalty (34e, 90+3e) et Romelu Lukaku (56e), les joueurs de Thomas Tuchel se sont imposés (1-3) et reviennent à hauteur du deuxième, Liverpool, dont le match contre Leeds a été reporté, et à six points des Citizens, leaders.

Les Blues, qui restaient sur deux matches nuls en Premier League, ne pouvaient plus trop se permettre de laisser filer des points. Ils ont pourtant connu beaucoup de difficultés à Villa Park, notamment en première période. Monopolisant le cuir mais ayant tendance à ronronner, les coéquipiers de Thiago Silva ont subi les assauts des Villans, très rapides à la récupération du ballon. La punition est intervenue sur un centre de Matt Targett dévié par Reece James dans son propre but (1-0, 28e).

Entrée décisive de Lukaku

Mais l’avantage fut de courte durée pour les hommes de Steven Gerrard, absent ce dimanche, touché par le Covid-19. Un tacle maladroit de Matty Cash a permis à Callum Hudson-Odoi d’obtenir un penalty, transformé par Jorginho (1-1, 35e). Encore bousculés, les Blues ont profité de la maladresse récurrente d’Ollie Watkins, rarement juste dans ses choix, pour tenir jusqu’à la pause et une entrée en jeu salvatrice.

Au retour des vestiaires, Thomas Tuchel a lancé Romelu Lukaku, en manque de réussite depuis son retour en Angleterre. L’attaquant belge n’a pas tardé à se mettre en évidence. Profitant d’un bon centre de Callum Hudson-Odoi, il a d’abord inscrit un but d’une belle tête décroisée (1-2, 56e). En fin de match, alors que les siens recommençaient à subir, Lukaku est parti dans un long raid solitaire au bout duquel, accroché par Konsa dans la surface, il a obtenu un penalty. Jorginho ne s’est pas fait prier pour sceller l’affaire (1-3, 90e+3) et valider un succès très important : dans la course au titre, il faudra encore compter sur Chelsea.

