Les discussions avancent dans le bon sens et le champion du monde se rapproche d'un départ. Raphaël Varane s'est déjà mis d'accord avec Manchester United qui négocie maintenant avec le Real Madrid pour son transfert. Même s'ils ont déjà perdu l'emblématique Sergio Ramos, les Merengue semblent avoir accepté l'idée de laisser filer également le Français. Selon Le Parisien et RMC Sport, les deux clubs ne sont plus très loin de trouver un terrain d'entente.

Un accord devrait même intervenir la semaine prochaine autour d'un montant compris entre 45 et 55 millions d'euros. Le quotidien explique que les Merengue réclamaient initialement 80 millions d'euros en échange de leur défenseur central français mais ont revu leurs exigences à la baisse face aux réalités du marché actuel d'autant qu'ils ont clairement besoin de renflouer leurs caisses.

Transferts Adaptation incertaine mais profil parfait : Varane - Maguire associés, jackpot pour MU ? 13/07/2021 À 11:56

Une fois le montant de l'indemnité de transfert établi, Varane qui a repris l'entraînement avec les Merengue vendredi dernier pourra s'engagera avec le club mancunien pour les quatre ou cinq prochaines saisons. Il quittera donc la capitale espagnole 10 ans après y être arrivé en provenance de Lens.

Transferts Adaptation incertaine mais profil parfait : Varane - Maguire associés, jackpot pour MU ? 13/07/2021 À 11:56