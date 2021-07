Le temps se gâte pour les Français de Manchester United. Alors que Paul Pogba ne semble pas disposé à prolonger son contrat et est annoncé en discussions avec le PSG, Anthony Martial serait, lui, poussé vers la sortie par les Red Devils. Le Daily Star assure que le club mancunien dispose de nombreuses options en attaque et envisage de se séparer de l'ancien Monégasque.

Les dirigeants mancuniens viennent de dépenser 80 millions d'euros pour recruter Jadon Sancho et aimeraient renflouer leurs caisses pour se permettre d'autres recrutements en cédant Martial dont le prix a été fixé à 60 millions. Arrivé en 2015 en provenance de l'AS Monaco, l'attaquant de 25 ans fait désormais face à la concurrence de l'ailier anglais en plus de celle d'Edinson Cavani, Mason Greenwood, Marcus Rashford, Jesse Lingard et Daniel James.

Premier League Martial, le "nouveau Thierry Henry" devenu l’énigme insoluble de MU 25/02/2021 À 13:16

Souvent Irrégulier ou blessé comme c'est le cas depuis le mois de mars, Anthony Martial peine à réellement s'imposer à Manchester United. Il n'a inscrit que 4 buts en 22 matches de Premier League la saison dernière. Tottenham qui semble décidé à sérieusement se renforcer cet été serait toutefois prêt à l'accueillir. Le Manchester Evening News avance d'autres pistes et évoque un intérêt du Barça dans le cadre d'un possible échange avec Antoine Griezmann. Martial pourrait aussi faire partie d'un deal pour faire venir Erling Haaland. Autant d'options qui laissent penser que les heures d'Anthony Martial à Manchester sont comptées.