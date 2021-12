Divock Origi a retrouvé son costume de sauveur de Liverpool. Alors que son équipe semblait partie pour concéder le match nul sur la pelouse d’une équipe de Wolverhampton héroïque défensivement, l’ancien Lillois, entré en cours de seconde période, a inscrit le seul but de la rencontre et fait exploser de joie le camp des Reds à la fin du temps additionnel de la seconde période (0-1). Ce succès acquis sur le tard permet à Liverpool de repasser devant Chelsea au classement, et de prendre provisoirement la tête de la Premier League.

