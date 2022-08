Qui arrêtera Erling Haaland et Manchester City ? L'attaquant norvégien, recruté à prix d'or cet été par le champion en titre, poursuit son adaptation en martyrisant les équipes anglaises. Quatre jours après un premier triplé pour sauver son club d'une déroute face à Crystal Palace, le cyborg scandinave a réitéré et fait tomber Nottingham Forest (6-0), mercredi soir. Les joueurs de Pep Guardiola pointent à deux longueurs d'Arsenal, victorieux d'Aston Villa.

Mais que font la police, la Fédération et le gouvernement anglais ? Manchester City se dote d'une nouvelle arme de destruction massive et aucune mesure n'est votée pour endiguer le phénomène norvégien ? Auteur d'un second triplé en quatre jours, après celui inscrit contre Crystal Palace samedi, Erling Haaland a encore frappé et détruit quasiment à lui tout seul Nottingham Forest (6-0) à l'Etihad Stadium.

Meilleur buteur de Premier League

L'absence de Kevin de Bruyne, envoyé sur le banc pour se reposer et autorisé à se dégourdir les jambes pendant 20 minutes, n'a pas altéré la qualité du jeu des Skyblues. Entre la 28e et la 33e minute, ils ont affiché 97% de possession de balle. Haaland, lui, avait déjà réglé l'addition après 38 minutes de jeu. Et prouvé qu'il était inutile de l'abreuver en passes lasers pour le voir affoler les compteurs. Ses trois réalisations face à Nottingham Forest portent la marque d'un renard des surface.

Il a coupé au premier poteau un centre de Phil Foden (1-0, 12e), profité d'une glissade de l'Anglais pour pousser le ballon dans le but vide (2-0, 23e) et prolongé une succession de passes de la tête par John Stones et Alvarez (3-0, 38e) pour inscrire ses septième, huitième et neuvième buts en cinq rencontres. Et prendre seul la tête du classement des buteurs de la Premier League.

Erling Haaland, auteur d'un triplé face à Nottingham Forest Crédit: Getty Images

Mais il n'a pas inscrit le plus beau but de la rencontre. Celui-ci est né du pied droit de Joao Cancelo, le Portugais nettoyant la lucarne de Dean Henderson sur une passe de Bernardo Silva (4-0, 50e), encore excellent mercredi soir.

A une semaine d'un déplacement périlleux à Séville en ouverture de la Ligue des Champions, Guardiola a reposé ses cadres et offert du temps de jeu à Riyad Mahrez et aux jeunes (Cole Palmer, Rico Lewis). Titularisé pour la première fois en championnat, Alvarez a remercié l'entraîneur espagnol en voyant double (5-0, 65e ; 6-0, 87e) dans une soirée où tout a souri à Manchester City.

Arsenal continue son sans-faute

Arsenal va-t-il tenir le coup ? Non sans mal, les Gunners ont enchaîné ce mercredi soir une cinquième victoire de rang pour afficher un bilan parfait en ce début de saison de Premier League : 15 points… sur 15. Si l’équipe de Steven Gerrard était parvenue à remonter, dans le final, le but de Gabriel Jesus (30e) par l’intermédiaire de Douglas Luiz (74e), celle de Mikel Arteta a arraché les trois points grâce à un but de Gabriel Martinelli peu après (77e). Elle occupe toujours le trône du championnat anglais après cinq journées.

