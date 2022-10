Ouais, c'était pas mal", a-t-il lâché au micro. La routine d'Erling, en somme. Pourtant, ce que l'ancien buteur du Borussia Dortmund propose depuis le début de saison n'a rien d'une routine. Le cyborg n'a aucune intention de changer. Interrogé dimanche après le festival de Manchester City face à Manchester United (6-3), mais surtout lancé sur sa performance personnelle ahurissante, le Norvégien s'est encore contenté du minimum syndical. "", a-t-il lâché au micro. La routine d'Erling, en somme. Pourtant, ce que l'ancien buteur du Borussia Dortmund propose depuis le début de saison n'a rien d'une routine.

En Angleterre, c'est même du jamais vu. Face à Manchester United dimanche, il s'est offert un triplé. Encore un. Le troisième depuis son arrivée dans le Royaume. Et une stat ridicule, déjà, au passage : le Norvégien a atteint cette marque après seulement 8 apparitions en Premier League là où Michael Owen, prodige parmi les prodiges à son époque, avait attendu 48 matches pour réussir pareille performance.

"Il est juste injouable", a avancé Gary Neville, consultant pour Sky Sports. Un sentiment partagé par Peter Schmeichel pour la BBC. "La partie la plus importante pour un buteur, c'est la patience. […] Les Cristiano Ronaldo, les Filippo Inzaghi, ils peuvent disparaître et, tout d'un coup, ils frappent. Mais quand vous voyez Haaland, c'est encore un autre type. Il marque des buts comme Zlatan mais aussi des buts comme Ronaldo. En fait, il rassemble tous les types de buteurs. C'est pour ça qu'il est si dangereux".

Toujours plus complet

Son triplé a prouvé que sa panoplie était de plus en plus complète : un coup de casque rageur sur corner, un tacle de mort de faim sur un service cinq étoiles de De Bruyne et une reprise en une touche sur un centre de Foden. Circulez, il n'y a rien à voir. Le voilà déjà à 17 buts, toutes compétitions confondues. Et le mois d'octobre vient à peine de démarrer.

"Les chiffres parlent d'eux-même, a expliqué Pep Guardiola après le récital de son buteur. Il a déjà fait ces choses-là avant d'arriver ici, ce n'est pas juste nous. Mais on essaye toujours de l'aider dans notre environnement. Ici, on a toujours l'impression qu'il est affamé et qu'il a envie de compétition. Franchement, les chiffres font peur".

Tellement que le Royaume l'imagine, déjà, comme futur meilleur buteur historique de Premier League. Consultant pour la BBC, Robbie avait presque manié l'humour en estimant récemment qu'Haaland pourrait atteindre les 51 buts en Premier League cette saison. Depuis dimanche, l'ironie est moins marquée.

Mbappé, Haaland et la rumeur du Real : pourquoi c'est reparti ?

51 buts cette saison ?

"Finalement, ce n'est pas ridicule, a estimé Chris Sutton. S'il reste en forme toute l'année, ce n'est pas infaisable". Le record de Mo Salah en 2017-2018, avec 32 buts en 38 matches, semble déjà en danger. A cette époque de l'année, l'Egyptien n'avait marqué "que" 4 pions. Haaland en a déjà dix d'avance…

Mais c'est surtout le record d'Alan Shearer qui est évoqué par tous depuis dimanche. Alors qu'Harry Kane (188 buts) ressemblait au candidat idéal pour détroner l'ancien symbole de Newcastle de son poste de meilleur buteur historique de Premier League (260 buts), l'ouragan Haaland a remis les choses en perspective.

"Honnêtement, s'il reste ici encore quelques temps, le record de Shearer va tomber, a terminé Sutton. Je ne suis pas sûr que Kane puisse atteindre ce total. Mais ce gars-là a absolument tout".

Erling Braut Haaland (Manchester City) Crédit: Getty Images

