Il fut un temps où l'avenir de Mikel Arteta à Arsenal s'écrivait en pointillés. Loin de ses déboires passés, l'Espagnol est désormais le boss indiscutable de Gunners leaders de Premier League devant l'ogre Manchester City avant la 15e journée. Mais ce ne fut pas toujours le cas et la rencontre face à Chelsea est une bonne occasion de raconter comment il a, en partie, gagné le respect de son vestiaire "grâce" à Pierre-Emerick Aubameyang qu'il retrouvera pour la première fois face à lui, avec les Blues.

C'est la série "All or Nothing" d'Amazon, où les coulisses des grands clubs (Manchester City, Juventus Turin, Arsenal…) sont mises au jour, qui a permis de comprendre comment l'histoire de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal s'était achevée. Et comment elle a influencé un vestiaire désormais extrêmement sain.

Le "dossier" d'Arteta sur Aubameyang

Rembobinons. Arrivé en 2018 à Londres, "Aubam" était devenu capitaine des Gunners en novembre 2019. L'idylle parfaite donc. Mikel Arteta, nommé en décembre de la même année, lui avait laissé le brassard. Petit à petit, l'entraîneur espagnol voit cependant les performances du Gabonais diminuer. Surtout, les écarts comportementaux se multiplient. Dans "All or Nothing", Arteta avoue avoir un "dossier" sur son joueur. "Si un jour il y en a besoin…", dit-il. En décembre 2021, il retire le brassard à Aubameyang. Et l'annonce au groupe, un discours capté par les caméras d'Amazon.

"Suite au dernier problème disciplinaire que nous avons eu avec 'Auba', [...] nous avons décidé en tant que club qu'il n'était plus notre capitaine. L'autre décision est que, pour l'instant, il n'est plus impliqué dans l'équipe. Le club et moi-même n'allons pas accepter un tel comportement. Ce que nous construisons va complètement à l'encontre de ce genre de comportement. Nous devons avoir une volonté pour changer notre culture et nous assurer que nous devenons un club et une équipe différents."

"S'il fait ça à Aubameyang…"

"Tout le monde s'est regardé car si Mikel a fait ça au capitaine de l'équipe, qu'est-ce qu'il va faire avec un autre joueur ?, témoigne Elneny dans le documentaire. Cela a montré que maintenant, on ne peut pas faire n'importe quoi. Tout le monde a eu peur ! Tout le monde a peur de sa position parce que c'est arrivé à Aubameyang." Quand les dirigeants d'Arsenal, et Mikel Arteta en tête, n'ont pas eu peur de mettre leur attaquant sur la touche, et de l'envoyer quelques semaines plus tard au Barça, ils ont envoyé un message fort au groupe.

Et celui-ci a eu des vertus positives, toujours selon Elneny. "Nous n'autorisons pas les gros egos, ajoute le milieu de terrain. C'est le vestiaire que nous avons maintenant. Tout le monde s'aime et tout le monde travaille pour les autres. C'est ce qui rend en fait notre équipe vraiment forte, parce que nous n'avons pas d'egos dans l'équipe." Et les résultats valident la stratégie puisqu'Arsenal caracole en tête de Premier League avec deux points d'avance sur Manchester City avant la 15e journée.

