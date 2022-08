Une seule mi-temps aura certainement suffi aux supporters de Manchester United pour accepter le naufrage total. Le deuxième de leur équipe cette saison. Le constat est à la fois aussi simple qu’implacable pour des Red Devils apathiques comme jamais après ce revers magistral face à Brentford (4-0), samedi soir, et une première mi-temps catastrophique.

Plus qu’une défaite cinglante pour les joueurs d’Erik ten Hag, il s’agit cette fois-ci d’une claque majuscule qui risque de rester longtemps dans les mémoires. Face à eux, les Bees ont réalisé une "masterclass" d’efficacité et de réalisme devant le but grâce notamment au milieu de terrain Danois Mathias Jensen, en véritable état de grâce, et tout en profitant des nombreuses erreurs défensives mancuniennes.

Plus d'informations à suivre...

