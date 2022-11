Au sud-ouest de la Suède, face au Danemark, coincée entre les deux métropoles de Göteborg et Malmö, s'étire la région de Halland et ses plages de sable clair. Pourtant, si l'on tape "Halland" sur Google, rares sont les images qui renvoient à des promenades en vélo sur le littoral scandinave. En revanche, on est submergé de clichés d'un grand blond issu du pays voisin, qui fait des misères en Premier League depuis le début de la saison : Erling Braut Haaland.

Ad

La faute à une confusion souvent faite au moment de taper le nom du Norvégien sur le clavier ; sauf que le poids virtuel de la nouvelle météorite du football mondial étant sensiblement plus important que celui de la petite région du sud de la Suède, cette dernière est en passe d'être complètement invisibilisée sur Internet.

Premier League Record de Salah en vue, meilleur départ de sa carrière : Où va s'arrêter Haaland ? 08/10/2022 À 17:39

"Nous sommes Halland. Il est Haaland"

De quoi pousser Jimmy Sandberg, le directeur de Visit Halland, l'office de tourisme de Halland, à publier une lettre ouverte sur LinkedIn . L'objectif est simple : pousser les fans de football et les médias à ne plus écorcher le nom de l'attaquant de Manchester City, au risque de poser une pierre à l'édifice de la disparition du web de sa région.

"Nous nous sommes rendu compte que tous nos efforts pour promouvoir Halland deviennent inutiles", a ainsi écrit Sandberg, dans une lettre teintée d'humour mais qui ne vire jamais à la plaisanterie. "Nous sommes Halland. Il est Haaland. [...] La popularité de ce phénomène du football étouffe complètement notre présence en ligne", a pointé le directeur. "Si rien n'est fait, nous craignons que notre chère région ne devienne une nouvelle Atlantide oubliée, un lieu seulement présent dans les contes et les manuscrits anciens."

Jimmy Sandberg se fend même d'un pense-bête pour aider ses lecteurs à ne plus faire l'erreur fatale, avant de conclure sa lettre plus légèrement en invitant le Norvégien à venir faire un tour sur les plages suédoises. "Beaucoup de Norvégiens viennent tous les ans, vous vous sentiriez comme à la maison. Alors, à l'été prochain à Halland, Haaland ?" Le rendez-vous est donné.

Une clause à 200 millions pour Haaland : “Les sirènes du Real Madrid vont très vite sonner pour lui”

Premier League 175 buts : Haaland fait mieux que Mbappé et écrase le duo Messi-Ronaldo au même âge 06/10/2022 À 13:25