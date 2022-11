Le grand déballage continue. Plus remonté que jamais, Cristiano Ronaldo a profité de cette pause internationale pour dire tout ce qu'il pensait de sa situation à Manchester United lors d'un grand entretien accordé au journaliste Piers Morgan. Après la parution de premiers extraits sur Ralf Rangnick, Erik ten Hag ou encore Wayne Rooney, la première partie de l'interview a été diffusée ce mercredi soir. L'international portugais n'y épargne pas la jeune génération de footballeurs, accusée notamment de laxisme.

"Je devrais être un exemple, je suis là tous les matins, le premier à arriver à l’entraînement... mais ils manquent de rigueur. Ça rentre par une oreille, ça ressort de l’autre. Pas tous, mais la plupart d’entre eux (...) Ça ne me surprend pas mais c’est dommage. Quand moi j’avais 18-19 ans je regardais les meilleurs Rio Ferdinand, Roy Keane, Ryan Giggs... (...) Est-ce que les jeunes écoutent ? Certains oui, mais la plupart s'en foutent", a notamment déploré celui qui s'apprête à disputer probablement son ultime Coupe du monde avec le Portugal.

Les jeunes maintenant, ils ne sont pas comme ma génération

"Les jeunes joueurs vivent dans un monde différent. Ils ont les choses plus facilement, souffrent moins pour les obtenir, a-t-il ajouté (...) J’aime montrer l’exemple. Mais cette génération n’aura pas beaucoup de joueurs qui joueront jusqu’à 36-37 ans comme nous, c’est impossible (...) Et ce n'est pas seulement le cas à Manchester United, c’est pareil dans toutes les équipes et dans tous les championnats. Les jeunes maintenant, ils ne sont pas comme ma génération. Mais nous ne pouvons pas leur en vouloir car cela fait partie de la vie, vous savez. Je ne pense pas qu'ils manquent de respect aux joueurs expérimentés, ce n'est pas le mot, mais c'est une génération différente...."

Pour "CR7", l'une des clés de sa longévité a justement été celle de suivre l'exemple de ses prédécesseurs. "Je prends soin de mon corps, de ma mentalité, de ma tête, parce que je vois ces gars et j'apprends d'eux (...) Je ne suis pas le genre de gars qui aime donner des conseils car je préfère être un exemple. Parce que je suis un exemple", a confié l'attaquant de Manchester United, qui ne prédit donc pas de longues carrières à certains jeunes.

Fort heureusement, CR7 a tenu à sauver certains éléments de l'effectif actuel des Red Devils, comme Diogo Dalot, "très professionnel" selon ses dires, ou encore Lisandro Martinez et Casemiro.

United encore taclé

Plus vraiment en odeur de sainteté à United, Ronaldo n'a pas hésité à dire tout ce qu'il pensait de la trajectoire du club depuis quelques années. "Quand j'ai signé à Manchester United, je pensais que tout avait plus ou moins changé parce que cela faisait 13 ans.... J'avais passé neuf ans au Real Madrid et trois ans à la Juventus, a-t-il rappelé. Et quand je suis arrivé, je pensais que tout serait différent, vous savez, la technologie, les infrastructures, tout ça. Mais j'ai été surpris, et pas de la bonne manière, parce que j'ai vu que tout était pareil. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est instabilité du club (..) Il n'y a pas de progrès."

Autant de propos qui vont probablement ravir sa direction actuelle. Et dire que nous ne sommes qu'à la "mi-temps" de l'entretien...

