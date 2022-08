certainement un acheteur potentiel" des Red Devils, si le club venait à être vendu. Son nom a été évoqué pour reprendre Chelsea à la fin de l'hiver. Et si désormais Jim Ratcliffe, le propriétaire de l'OGC Nice, se tournait vers Manchester United ? Selon un porte-parole du propriétaire du groupe d'énergie Ineos, le Britannique serait "" des Red Devils, si le club venait à être vendu.

Ad

D'après la presse anglaise, la famille américaine Glazer, qui contrôle le club depuis 2005, envisagerait de vendre une part minoritaire du capital de Manchester United. Cité par le quotidien The Times, le porte-parole d'Ineos indique que Jim Ratcliffe, souvent présenté comme l'homme le plus riche de Grande-Bretagne, est prêt à acheter une part minoritaire, "si cela s'avère possible", afin de préparer, "à long terme", une prise de contrôle totale à Old Trafford.

Premier League Nouveaux témoignages à charge contre Mendy, accusé de huit viols IL Y A 3 HEURES

Non, c'est une blague...Je n'ai prévu d'acheter aucun club de sport." (Avec AFP) Cette déclaration intervient au soir d'une journée marquée par l'intrusion intempestive, via son compte Twitter, du milliardaire Elon Musk dans ce dossier. Le patron de Tesla et de SpaceX a laissé entendre dans un premier temps qu'il allait racheter Manchester United. Avant de préciser, quelques heures plus tard : "." (Avec AFP)

Premier League Ronaldo rappelé à l'ordre après son accrochage avec un fan d'Everton IL Y A 4 HEURES