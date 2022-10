personne ne pouvait rivaliser avec Manchester City". "Il y a trois clubs (ndlr : Manchester City, PSG et Newcastle) dans le football mondial qui peuvent faire ce qu'ils veulent financièrement. C'est légal d'accord, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent", avait-t-il expliqué. Le choc de Premier League Liverpool-Manchester City (1-0) a été musclé sur le terrain dimanche dernier. Mais également en dehors. Expulsé lors de cette rencontre, Jürgen Klopp avait pointé son adversaire en affirmant vendredi que "". "(ndlr : Manchester City, PSG et Newcastle", avait-t-il expliqué.

xénophobe". Des accusations qui ont fait bondir Jürgen Klopp en conférence de presse mardi, à la veille de Liverpool-West Ham. "Si j'étais comme ça, je me détesterais. Ce n'est pas la première fois que je suis mal compris. Je sais ce que j'ai pensé quand je l'ai dit", a d'abord martelé le technicien des Reds. Comme l'annonce ESPN , des membres de la direction de Manchester City auraient jugé officieusement, auprès de médias anglais, que cette sortie médiatique était "". Des accusations qui ont fait bondir Jürgen Klopp en conférence de presse mardi, à la veille de Liverpool-West Ham. "", a d'abord martelé le technicien des Reds.

"Je me connais. Vous ne pouvez pas m’accuser avec quelque chose qui est à des kilomètres de ma personnalité. J'ai dit beaucoup de choses qui prêtaient un peu à confusion. Ce n'était pas intentionnel, juste parfois vous dites des choses et vous pensez : 'Oh mon Dieu ! Ça peut être interprété comme ça !'. Je sais ce que j'ai pensé quand je l'ai dit, a-t-il renchéri. Si quelqu'un comprend mal ou veut mal comprendre, je ne peux pas le changer." Les retrouvailles entre Manchester City et Liverpool auront lieu le 1er avril. Et elles s'annoncent déjà très tendues...

