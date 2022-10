exclure Haaland de la Premier League parce qu’il est un robot", avait eu le mérite de recueillir... C'était une pétition vouée à l'échec. Mais quand bien même, cette derière, qui avait pour objet "", avait eu le mérite de recueillir... deux millions de signatures . Avant d’être finalement retirée. Auteur de 17 buts en 11 matchs de championnat, le Norvégien effraie donc tout le monde outre-Manche, ses adversaires comme les supporters des autres clubs. Et c'est Manchester City qui en profite, bien content de l'avoir recruté l'été dernier.

Dans son édition du jour, le Daily Mail revient sur les performances du "robot" Haaland, en profitant pour dévoiler quelques anecdotes de sa routine bien encadrée. Le soir, par exemple, l'actuel meilleur buteur du championnat anglais enfile des lunettes aux vitres teintées oranges, notamment pour protéger ses yeux de la lumière des écrans. Puis il part se coucher souvent entre 22h et 22h30, après avoir pris soigneusement soin d'éteindre tous ses appareils éléctroniques, devenant injoignable pour tout le monde.

Un moniteur de sommeil pour ses nuits

Concernant ses nuits, Haaland est également très soigneux. A l'aide d'Oura Ring, un moniteur de sommeil qui s'enfile à un doigt, il contrôle tout : la durée, la température de son corps ou encore son rythme cardiaque. Le but ? Analyser ses nuits pour en passer des meilleures, et donc être performant sur les terrains. Pour résumer, l'international norvégien est donc très à cheval sur son hygiène de vie.

Comment Haaland a rendu Manchester City encore plus injouable

"Son éthique de travail y est pour quelque chose, a confirmé Pep Guardiola en conférence de presse mardi. Il est l'un des premiers à arriver au centre d'entraînement et l'un des derniers à en partir. Il prend parfaitement soin de son corps. Il est bien éduqué dans la façon dont il doit vivre en tant que professionnel, et je pense qu'il a l'intention d'être meilleur (...) Nous sommes heureux sur le fait que la saison dernière à Dortmund, il a eu beaucoup de problèmes de blessures et ne pouvait pas jouer régulièrement et, cette saison, grâce à nos kinés et nos médecins et ainsi de suite, il est vraiment bien traité et peut jouer tous les trois ou quatre jours."

Heureux du rendement de son attaquant, le technicien espanol en a d'ailleurs loué toutes les qualités. "Son rythme sur 30-40 mètres est imparable, mais je ne savais pas à quel point il se déplaçait bien dans les petits espaces de la surface. Au final, il marque beaucoup de buts parce qu'il bouge vraiment bien, il est tellement intuitif, a-t-il expliqué (...) Il fait des mouvements que j'aime beaucoup chez un attaquant. Il s'éloigne de l'action pour, ensuite, être proche du but. Ce type de mouvement n'est pas facile pour un attaquant. Il est si intelligent au bon moment pour faire des mouvements."

