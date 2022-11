Guardiola peut-il le rendre encore plus fort ? Ça dépend de son ego, s'il le laisse devenir plus grand que lui ou non, avait-il lâché. Parce qu'il ne m'a pas laissé devenir plus grand ? Moi ou d'autres... Beaucoup d'autres." Zlatan Ibrahimovic et Pep Guardiola ne s'apprécient pas. Et ils ne manquent jamais une occasion de le démontrer. Il y a quelques jours, lors d'une interview accordée à Canal+ , le géant suédois avait laissé entendre que l'entraîneur de Manchester City pouvait être un frein à la progression d'Erling Haaland. ", avait-il lâché.."

Sans surprise, l'analyse n'a pas franchement plu au technicien espagnol. Celui qui fut l'entraîneur de Zlatan au FC Barcelone - où la relation s'est dégradée - ne s'est donc pas gêné pour lui répondre, non sans une grosse pointe d'ironie. "Il a raison, il a complètement raison, a lâché Guardiola lorsqu'un journaliste lui a rapporté les propos du Milanais. Dans ce club, mon ego dépasse toute autre personne, tout joueur."

Visiblement agacé, le manager des Skyblues a ensuite enfoncé le clou : "Je n'aime pas quand Erling marque trois buts et que tous les projecteurs sont sur lui, a-t-il ajouté. Je suis jaloux. Mais honnêtement, je suis tellement jaloux ! Je lui ai dit : 'Erling, s'il te plaît, plus de buts. Sinon, les journaux ne parleront plus de moi mais uniquement se toi.'Il a raison, Ibrahimovic me connaît parfaitement. Peut-être qu'il devrait écrire un autre livre." Et dire que ces deux-là pourraient se retrouver en huitièmes de finale de Ligue des champions...

