Manchester United en avait bien besoin. Victorieux logique de Tottenham (2-0), le club mancunien en profite pour se rapprocher du Top 4 de Premier League. Les Red Devils ne sont plus qu’à un point de Chelsea et quatre de leur adversaire du soir (avec un match en plus à disputer). Fred (1-0, 47e) et Bruno Fernandes (2-0, 69e) ont scellé ce succès après le retour des vestiaires alors qu’Hugo Lloris avait fait des merveilles pendant 45 minutes et même plus. Après avoir déjà battu Arsenal et Liverpool, Manchester United confirme ses bonnes dispositions face aux cadors du championnat.

Ad

Plus d'infos à suivre...

Premier League Tottenham tranquille vainqueur d'Everton 15/10/2022 À 18:26

Premier League CR7 historique et United relève la tête 09/10/2022 À 19:54