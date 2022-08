Un géant d’Angleterre rebondit, un autre s’enfonce dans la crise. Vice-champion en titre, Liverpool a vu Manchester United s’offrir le sursaut tant attendu, après ses deux défaites inaugurales en championnat, à domicile dans le choc entre les deux clubs les plus titrés du championnat anglais (2-1). Jadon Sancho et Marcus Rashford ont permis aux Red Devils de s’imposer, même si Mohamed Salah, buteur en fin de match, a donné l’espoir de revenir au LFC, qui court toujours après une victoire cette saison et voit son adversaire du soir lui passer devant au classement.

Ad

Football C'est officiel : Casemiro rejoint Manchester United jusqu'en 2026 IL Y A UNE HEURE

Erik ten Hag a pu serrer très fort ses deux poings, sur le bord de la pelouse, au coup de sifflet final. Auteur de choix forts, l’entraîneur a vécu sa première victoire avec United en Premier League, au terme d’une soirée où le club aux 20 couronnes a montré un bien meilleur visage que lors de ses deux premières sorties de la saison. Le Néerlandais a lui-même donné un coup de pied dans la fourmilière, en décidant de laisser Cristiano Ronaldo et Harry Maguire sur le banc au coup d’envoi.

Un Manchester métamorphosé

Pour leur première titularisation de la saison, Raphaël Varane, Lisandro Martinez ou encore Anthony Elanga ont tous été à leur avantage. Face à des supporters qui avaient organisé, dans l’après-midi, une manifestation monstre devant Old Trafford pour montrer leur mécontentement, les Mancuniens ont montré beaucoup d’envie d’entrée et ont longtemps été les plus dangereux (4e, 10e, 20e, 25e). C’est finalement Jadon Sancho qui a démontré tout son sang-froid pour ouvrir le score, du pied droit, après une feinte de tir dans la surface sur un service d’Elanga (1-0, 16e).

Dans cette soirée des renaissances, c’est Marcus Rashford qui a ensuite fait le break. Alors que Liverpool avait poussé en fin de première période, puis au retour des vestiaires, le numéro 10 des Red Devils a profité d’une récupération d’Anthony Martial, entré à la 46e minute, dans le rond central, puis d’une passe en profondeur parfaite du Tricolore pour mettre fin à 17 apparitions de suite sans but en Premier League (2-0, 53e).

Marcus Rashford celebrates scoring for Manchester United Crédit: Getty Images

Alisson a ensuite dû s’employer pour empêcher l’international anglais de réaliser le doublé (56e), mais c’est bien son homologue mancunien, David De Gea, lui aussi très critiqué ces dernières semaines, qui s’est illustré pour mettre les attaquants adverses en échec (55e, 67e, 81e).

Auteur d’une superbe parade sur un tir de Fabio Carvalho suite à un corner, il n’a toutefois pas pu réaliser un nouveau miracle face à Salah dans la foulée (2-1, 82e). Les Reds ont alors tout tenté pour revenir, mais avec une nouvelle fois une myriade d’absents, dont Darwin Nuñez, Thiago Alcantara ou Diogo Jota, Jurgen Klopp ne disposait pas de la profondeur de banc nécessaire pour égaliser. 16e après cette 3e journée, Liverpool cherche ce second souffle que United semble avoir retrouvé, ce lundi soir. Il lui faudra toutefois confirmer contre Southampton, le week-end prochain.

Liverpool's Virgil van Dijk (L) and Manchester United's Marcus Rashford Crédit: Getty Images

Premier League Ten Hag met Ronaldo et Maguire sur le banc, les supporters contestent les Glazer IL Y A 3 HEURES