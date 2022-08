Décidément, Chelsea n’arrive pas à enchaîner en ce début de saison. Alors qu’on croyait les Blues bel et bien lancés après leur victoire face à Leicester (2-1), ils ont une nouvelle fois chuté à l’extérieur, sur la pelouse de Southampton, lors de la cinquième journée de la Premier League (2-1). Encore trop inconsistants dans l’expression collective et trahis par quelques carences individuelles, les hommes de Thomas Tuchel n’ont pas su conserver leur but d’avance, inscrit par Raheem Sterling. Les Londoniens restent dans le ventre mou au classement, et se font même rejoindre par leur bourreau du soir.

Cette saison, les Blues ont décidé d’être sur courant alternatif, capables du meilleur comme du pire. Surtout, ils ne parviennent pas à répéter les bonnes prestations. Ils ont prouvé cette inconstance inquiétante lors de leur passage chez les Saints qui, a contrario, ont su jouer avec leurs armes. Raheem Sterling s’était pourtant permis de mettre Chelsea sur de bons rails, avec du sang-froid, après une bonne passe de Mason Mount mal gérée par la défense (0-1, 23e). Cette ouverture du score est venue récompenser la légère montée en régime des visiteurs, qui ont très vite été rattrapés par leurs démons du moment.

Kai Havertz face à Southampton. Crédit: Getty Images

Chelsea n’y arrive pas

Sur un corner évitable, César Azpilicueta a mal écarté le danger, et c’est Roméo Lavia qui en a profité en ouvrant parfaitement son pied pour ajuster Édouard Mendy (1-1, 28e). C’était bien payé pour Southampton à cet instant du match, mais Chelsea l’a bien cherché. D’ailleurs, le club londonien a plongé. À l’issue d’un bon mouvement collectif, Romain Perraud a fait le bon choix en servant Adam Armstrong, oublié au point de penalty (1-3, 45e+1).

Et sans un sauvetage sur sa ligne de Marc Cucurella face à Mohamed Elyounoussi (53e), l’addition aurait été bien plus salée pour des Blues qui sont en train de louper totalement leur départ. Le bilan comptable est déjà lourd : Arsenal pourrait les reléguer à huit points après seulement cinq journées. En parlant du haut du tableau, la surprenante équipe de Brighton a manqué l’occasion de s’endormir dans le costume du leader. Les Seagulls, qui étaient invaincus depuis neuf journées de championnat, ont chuté sur la pelouse de Fulham (2-1).

L’increvable Aleksandar Mitrovic (48e) a allumé la mèche, tandis que Lewis Dunk (55e) a plombé Brighton, qui aurait bien voulu revenir après la réduction du score sur penalty d’Alexis Mac Allister (60e). Sur la pelouse de Crystal Palace, on retiendra la sublime frappe de Wilfried Zaha (59e), possible future recrue de Chelsea qui n’a pas pu empêcher l’égalisation de Brentford, signée Yoane Wissa (88e). Il n’y a pas eu de vainqueur non plus entre Leeds et Everton (1-1). Luis Sinisterra (55e) a répondu à l’ouverture du score d’Anthony Gordon (17e), qui aurait aimé libérer les Toffees, toujours en quête d’un premier succès.

