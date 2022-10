Arsenal s'adjuge le 192e derby du nord de Londres. Ce samedi après-midi, les Gunners ont battu Tottenham (3-1), lors de la 9e journée de Premier League. A l'Emirates Stadium, Thomas Partey (20e), Gabriel Jesus (49e) et Granit Xhaka (67e) ont fait le bonheur de leurs nombreux supporters. Quant à Harry Kane, son but égalisateur sur penalty (31e) n'aura finalement pas suffi pour des Spurs qui ont fini à dix, après l'exclusion d'Emerson Royal (62e). Au classement du championnat d'Angleterre, les hommes de Mikel Arteta sont assurés de rester en tête à l'issue de cette journée, et comptent provisoirement quatre points d'avance sur Manchester City et les protégés d'Antonio Conte, troisièmes.

