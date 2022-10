Arsenal enchante la Premier League. Leader du championnat devant Manchester City après neuf rencontres disputées (une journée doit être rattrapée), le club londonien a confirmé devant tout le Royaume qu'il était bien un candidat sérieux dans la course au titre. Son succès fou contre le Liverpool de Jürgen Klopp (3-2) devant un Emirates Stadium conquis, dimanche, a été une pierre de plus à l'édifice de cette jeune équipe qui n'a pas froid aux yeux. Le bilan est assez impressionnant : 8 victoires en 9 rencontres, 23 buts marqués, 10 encaissés et cette impression de voir un mini Man City à chaque sortie. Arsenal aime le ballon et ses résultats le lui rendent bien.

Ad

Cela a été le cas lors de cette victoire contre Liverpool où les Gunners ont effectué une seconde période de très haute volée, probablement la plus complète de l'ère Arteta, tout comme le match dans son ensemble. Cette victoire, c'est aussi un vrai symbole. Car Liverpool version Klopp était une bête noire pour les Canonniers. Depuis l'entrée en fonction de l'Allemand au LFC, en octobre 2015, Arsenal n'avait battu les Reds qu'une seule fois le 20 juillet 2020 en PL (2-1), une rencontre qui avait suivie le titre des joueurs de la Mersey, donc un match à mettre un peu à part.

Premier League De l'importance d'être Thiago Alcantara 14/08/2022 À 22:24

La bête noire est enfin tombée

Là, c'est différent et les joueurs ont senti un déclic après la rencontre. En tous cas, voilà l'ogre Liverpool, simple 10e de PL, relégué à 14 points au classement. "Depuis 2-3 ans, Liverpool est une équipe contre qui on a galéré et gagner devant nos fans est quelque chose de vraiment spécial. Cela montre à quel point vous progressez", a souligné Bukayo Saka, auteur d'un doublé, dont du but de la victoire sur penalty à la 76e minute, à Sky Sports. "On veut juste continuer de réaliser des performances comme ça, on peut faire de grandes choses. Cette victoire nous donne encore plus de confiance car c'est une équipe fantastique et on a beaucoup de respect pour eux."

Brillant lors de cette rencontre avec un but et une passe décisive, Gabriel Martinelli est allé dans le sens de son coéquipier également sur Sky Sports. Selon lui, il y a eu un côté passage de témoin dimanche à l'Emirates. "Cela veut dire beaucoup pour nous de battre Liverpool. On a travaillé dur et je pense qu'on a mérité la victoire. Il faut continuer dans ce sens car la saison est longue et on veut réaliser de bonnes choses."

Arteta, la patience récompensée

L'homme derrière la reconstruction de ce baby Arsenal, c'est évidemment Mikel Arteta. Pas loin d'être aussi "fou" que son mentor Pep Guardiola, qu'il avait quitté il y a trois ans pour remplacer Unai Emery à la tête de son ancienne équipe, l'ancien milieu de terrain a réussi à ancrer ses idées de jeu à un groupe jeune, mais talentueux. Le bon mercato estival, magnifié par l'excellente intégration de Gabriel Jesus sur le front offensif, a été une force pour le Catalan. En manque de confiance à City, Jesus revit à Londres depuis plusieurs semaines et il est devenu un moteur pour cette équipe.

Dimanche, Arteta a surtout réussi à pousser ses joueurs à hausser leur niveau alors que celui-ci était déjà très élevé. Pourtant aux commandes du match, ils ont eu du mal à conserver un équilibre défensif, une faiblesse bien exploitée par Liverpool, revenu à 1-1, puis 2-2 en seconde période. "On a voulu donner de la confiance aux joueurs (à la mi-temps) et leur dire que ce match était pour nous. Après, l'organisation a été meilleure, notamment au niveau du timing du pressing, on a gagné tous les seconds ballons", a analysé l'Espagnol, très heureux du succès, mais aussi et surtout de la manière.

Cette victoire fondatrice pour cette nouvelle génération a plu à beaucoup, dont les fameux "pundits", les consultants, des chaînes anglaises. Sur Twitter, Gary Lineker a salué le travail d'Arteta et surtout la patience du board d'Arsenal après le départ cataclysmique en 2021-2022. Proche de la sortie il y a un peu plus d'un an, Arteta a fini par tout assembler. "Encore un match très divertissant dans cette Premier League. Arteta réalise un travail brillant avec cette jeune équipe", a salué l'ancien attaquant, avant de poursuivre. "Arsenal a été récompensé de sa patience et du fait d'avoir cru à son coach. Cela prend du temps de construire une équipe."

Community Shield Núñez 1 - Haaland 0, Alvarez en supersub : match contrasté pour les nouveaux n°9 30/07/2022 À 20:01