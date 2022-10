Cette fois, le compte à rebours est lancé. Dans un peu plus d'un mois (20 novembre), le Mondial au Qatar sera lancé... et tout le monde n'est pas encore certain d'y participer. C'est notamment le cas du côté des Bleus de Didier Deschamps, où la liste des blessés ne cesse de s'agrandir au fil des semaines. Indispensable en 2018, N'Golo Kanté est par exemple incertain pour disputer sa deuxième Coupe du monde de suite.

Je ne peux pas trop en dire plus avant, a confirmé Graham Potter, son entraîneur, ce vendredi. "C'est un coup d'arrêt et pas une bonne nouvelle", a-t-il ajouté, visiblement inquiet sur l'évolution de la blessure de Kanté. Après avoir rechuté de sa blessure aux ischios la semaine dernière , le milieu de terrain de Chelsea a désormais rendez-vous avec un spécialiste en fin de semaine. ", a confirmé Graham Potter, son entraîneur, ce vendredi. "", a-t-il ajouté, visiblement inquiet sur l'évolution de la blessure de Kanté.

Concernant Wesley Fofana, touché face à l'AC Milan en Ligue des champions, c'est encore pire. D'après Graham Potter, il n'est pas certain de le revoir avant la Coupe du monde. Le défenseur ne devrait donc plus reporter le maillot des Blues avant la reprise de la Premier League, prévue pour le Boxing Day le 26 décembre prochain. Pour celui des Bleus, il va falloir encore attendre.

