Les Spurs de Tottenham retrouvent le chemin de la victoire ! Pour le match d’ouverture de la 3e journée de Premier League, les hommes d’Antonio Conte se sont imposés par la plus petite des marges face à Wolverhampton (1-0). C’est le buteur maison des Spurs, Harry Kane, qui a marqué de la tête peu après l’heure de jeu sur corner. Une réalisation qui permet notamment à l’attaquant international anglais devenir le 4e meilleur buteur de l’histoire de la Premier League. Tottenham prend provisoirement la tête du championnat anglais.

Une première période compliquée pour Tottenham

Après le match nul animé contre Chelsea dimanche dernier (2-2), les Spurs du survolté Antonio Conte avaient à cœur de prendre les 3 points face aux Wolves. Pourtant, les joueurs de Wolverhampton ont été les premiers à tenter leur chance, sur une reprise de Ruben Neves bien captée par Hugo Lloris (7e). Une tendance qui s’est confirmée tout au long du premier acte, avec des tentatives de Gonçalo Guedes (11e) et de Matheus Nunes (42e). Sans un retour d’Eric Dier, le nouveau milieu de terrain de Wolverhampton aurait pu ouvrir le score alors que Hugo Lloris avait dû déserter son but après une maladroite déviation de son défenseur Davinson Sanchez. Le premier tir des Spurs est intervenu juste avant la pause, avec une reprise de la tête de Harry Kane sortie de justesse par le gardien (45e).

Kane, record et délivrance

Harry Kane a finalement délivré les siens à la 65e minute, grâce à un corner de Heung-Min Son astucieusement dévié au premier poteau par le nouveau venu Ivan Perišić (1-0). L’occasion pour l’attaquant formé chez les Spurs d’inscrire son 185e but dans l’élite du football anglais, le plus grand nombre de buts inscrits par un seul joueur pour un même club dans l’histoire de la Premier League. Le score ne bougera plus, malgré un coup franc dangereux de Ruben Neves, qui a frôlé le poteau gauche de Lloris (73e). Tottenham remporte sa 2e victoire en 3 journées, alors que les Wolves n’ont toujours pas remporté le moindre succès cette saison en championnat.

