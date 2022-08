Il est probable que des 'tirs' comme celui que Josh Da Silva, en déséquilibre, adressa à David De Gea à la dixième minute de la déroute de Manchester United à Brentford , le gardien espagnol n'en avait laissé filer aucun entre ses mains lors de la semaine d'entraînement qui avait précédé le match. S'il est un exercice dans lequel il excelle, c'est bien celui-là : stopper le ballon sur sa ligne. Mais pas cette fois.

Pourtant, lorsque les dissecteurs des médias anglais s'affairèrent autour de United au lendemain de la catastrophe, leurs rapports d'autopsie ne mentionnaient la bourde de De Gea que comme s'il s'était agi d'un épiphénomène, d'un simple symptôme du mal mancunien, et certainement pas de sa cause. De Gea, après tout, est l'un des seuls joueurs des Red Devils qui, face à son miroir, ne sera pas pris en flagrant délit de mensonge s'il affirme avoir tâché de servir son club au mieux tout au long des années de plomb qui ont suivi le départ d'Alex Ferguson. On n'est pas élu joueur de l'année de son club quatre fois par ses pairs par hasard. La saison passée, c'est encore lui que ses coéquipiers avaient jugé le plus digne de cette distinction; et il la méritait.

Cela ne veut pas dire qu'aucune responsabilité ne pèse sur lui. Il était bien la cause directe du but de Da Silva; 'directe', mais pas la seule. Cristiano Ronaldo n'aurait pas dû se laisser déposséder du ballon aussi facilement dans ses trente mètres, mais le fit. Le milieu de terrain mancunien aurait dû immédiatement réagir à la perte de balle, mais ne le fit pas. Da Silva n'aurait jamais dû se trouver dans une situation qui lui permette de tirer au but dans cette action. Mais Manchester United est à ce point timide, engoncé, déboussolé, désorganisé, pitoyable, qu'il offrit ce genre de situation à Brentford une bonne demi-douzaine de fois en quatre-vingt-dix minutes, comme il l'avait fait contre Brighton une semaine plus tôt.

Des instructions contraires à ses qualités

Oui, DeGea était encore à la faute lorsqu'il choisit de relancer en s'appuyant sur Christian Eriksen alors que le Danois pouvait sentir le souffle de l'excellent Mathias Jensen sur sa nuque. La table était mise, Jensen s'y servit. Mais le deuxième but des Bees avait aussi pour auteur Erik ten Hag. De Gea n'avait fait que respecter les instructions de son manager : jouer depuis l'arrière, construire depuis les six mètres.

Le problème est que De Gea, un shot-stopper exceptionnel, n'est ni Ederson, ni Alysson - ni même Pickford, Lloris ou Emi Martinez lorsqu'il doit exécuter une passe. Cela fait onze ans qu'il garde la cage de Manchester United, cela fait onze ans que son jeu au pied n'a pas progressé d'un pouce, quels que soient les efforts qu'il a dû consentir sur le terrain d'entraînement pendant ce temps. Il n'a pas les pieds d'un joueur de champ, voilà tout, et ce n'est pas à bientôt trente-deux ans qu'il va les acquérir.

De Gea lors de Brentford-United Crédit: Getty Images

Dean Henderson, sa doublure jusqu'à cet été, lui était d'ailleurs supérieur dans ce compartiment du jeu. Si ten Hag entend exiger de son gardien qu'il soit le premier meneur de jeu de son équipe, peut-être aurait-il pu tenter l'expérience avec le jeune international anglais? Mais Dean Henderson, qui fut tout près de prendre sa place de titulaire à De Gea en 2020-21, a été prêté à Nottingham Forest pour la saison, ce dont le promu a tout lieu de se satisfaire. Manchester United n'a plus que le vétéran Tom Heaton - trente-six ans - comme solution de rechange si son numéro 1 est indisponible. Ici comme ailleurs, comprenne qui pourra à la 'logique' de recrutement des Mancuniens.

Les choix discutables de Ten Hag

C'est également ten Hag qui avait eu l'idée saugrenue d'aligner Christian Eriksen à un poste inédit pour lui, celui de meneur de jeu reculé - un peu à la Pirlo - face à l'un des adversaires les plus agressifs qu'on puisse trouver en Premier League, et dont le technicien néerlandais devait savoir qu'il presserait haut et fort d'entrée de jeu. Or Eriksen n'avait que Fred pour lui servir de garde du corps. On vit le résultat.

C'est comme si ten Hag travaillait au pochoir, quelle que soit la surface sur laquelle il doive peindre. Pourquoi le motif ne sortirait pas aussi bien sur le béton que sur la toile ? Pourquoi ce qui a marché pour lui à Utrecht, et surtout à l'Ajax, ne marcherait-il pas à Manchester United ? Pourquoi ne pas tâcher de recréer à Old Trafford ce qui a si bien réussi à l'ArenA ? Pourquoi pas, en fait? Ce ne serait pas si différent de la stratégie qu'avait adoptée Manchester City en recrutant Pep Guardiola pour monter un Barcelone 2.0.

La différence est que ten Hag n'a pas été précédé par l'équivalent amsterdamois de Txiki Begirisatin et Ferran Soriano. Ten Hag est plus qu'isolé : il est seul. Il se peut que le match de ce lundi soir nous réserve une surprise, une énorme surprise, même, au vu des scores des trois derniers face-à-faces en championnat entre Mancuniens et Scousers (4-2, 5-0, 4-0, au bénéfice de qui vous devinez) et des trajectoires respectives des deux clubs depuis que Saint Jürgen veille sur ses ouailles à Anfield.

Mohamed Salah célèbre un but de Liverpool contre Manchester United la saison dernière Crédit: Getty Images

Qu'attendre contre Manchester United ?

Il se peut que De Gea nous sorte un match immense, comme il l'avait fait contre le Liverpool de Klopp en octobre 2016 (0-0), puis en octobre 2017 (0-0 également) : la seconde fois, les Reds avaient tiré dix-neuf fois au but, en vain. Il se peut que le public d'Old Trafford, qu'on dit préparer une manifestation de grande envergure contre la famille Glazer, choisisse finalement de se tourner vers son ennemi numéro 1 plutôt que vers les siens. Un derby demeure un derby. Liverpool n'est pas au mieux. Un sursaut d'orgueil est à attendre.

On dit aussi que ten Hag est prêt à imposer des choix qu'on aurait qualifiés de 'courageux' en des temps moins troubles, mais qui ressemblent aujourd'hui à d'ultimes coups de dés, faute de mieux : Ronaldo sur le banc, Maguire également, en attendant que l'un et l'autre trouvent preneurs avant que la fenêtre des transferts soit fermée jusqu'en janvier prochain.

Oui, 'il se peut'. Mais au vu des dernières rumeurs qui fuitent de Manchester United - la dernière verrait Antony, encore un ancien de l'Ajax..., être acheté pour 100m€ -, la raison n'est pas prête de revenir à Old Trafford. David De Gea n'y peut rien, pas plus que la plupart de ses coéquipiers, pas plus que ten Hag - ou Rangnick, ou Solskjaer, ou van Gaal, ou Mourinho, ou même Moyes. Si des questions sont à poser, c'est d'abord aux propriétaires actuels du club, lesquels, selon l'analyse du comptable blogueur Swissramble (une autorité en ce domaine), ont coûté pas loin 1,9 milliard d'euros au club depuis qu'ils en prirent le contrôle en 2005 et ont mis en place un système dans lequel le sportif est au service du commercial, et pas l'inverse (*).

Mais cela, David De Gea n'y peut absolument rien non plus.

(*) Contrairement à ce qu'on a pu entendre ici est là, la famille Glazer, si elle est bien à la recherche d'investisseurs pour financer la remise à neuf d'Old Trafford, qui en a bien besoin, n'a pour le moment aucune intention de vendre tout ou partie de ses actions 'A' dans le club au milliardaire Jim Radcliffe, propriétaire de Lausanne et de l'OGC Nice.

