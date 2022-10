Manchester United s'est montré solide jusqu'au bout. Ce dimanche après-midi, les Red Devils ont battu West Ham, sur la plus petite des marques (1-0), lors de la quatorzième journée de Premier League. A Old Trafford, le but de Marcus Rashford (38e) a suffi au bonheur des locaux. Au classement du championnat d'Angleterre, les hommes d'Erik ten Hag, qui ont un match en moins, grimpent à la cinquième place, tandis que les Hammers restent treizièmes.

