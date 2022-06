On peine à imaginer Cristiano Ronaldo évoluer en Premier League sous un autre maillot que celui de Manchester United. Pourtant, l'hypothèse existe. The Athletic, par la voix de son journaliste David Ornstein, a révélé samedi la tenue d'une réunion la semaine passée entre Todd Boehly, le nouvel homme fort de Chelsea, et Jorge Mendes, le célèbre agent de la star portugaise. Il aurait été question de l'éventualité de voir CR7 endosser le maillot des Blues…

Ad

Transferts Les 14 infos mercato qui vous ont échappé samedi 18/06/2022 À 19:07

On n'en est pas encore là. David Ornstein précise bien que Chelsea ne va pas forcément creuser cette piste. Et que Manchester United s'attend à ce que Cristiano Ronaldo, revenu l'été dernier, soit encore au club la saison prochaine. Même si CR7 aurait émis quelques doutes à ce sujet par rapport à la discrétion des dirigeants mancuniens sur le mercato jusqu'ici, alors que les Red Devils ont bouclé la saison passée à une décevante 6e place et ne disputeront pas la prochaine Ligue des champions.

Ronaldo à Chelsea, c'est donc loin d'être fait. Mais ce n'est pas une possibilité à écarter définitivement. Les Blues pourraient se séparer cet été de Romelu Lukaku, proche d'un retour à l'Inter, mais aussi de Timo Werner. Ils se retrouveraient ainsi sans véritable buteur pour aborder la prochaine saison, et la piste menant à Cristiano Ronaldo ne serait alors pas dénuée de sens. Même si ce ne serait certainement pas la seule suivie Chelsea le cas échéant…

Le retour de Lukaku à Chelsea est-il le plus gros flop de l'histoire de Premier League ?

Ligue des Nations "Je répète que c'est le meilleur joueur du monde" : Ronaldo, la nuit de la renaissance 05/06/2022 À 22:30