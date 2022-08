Quatre matches de Premier League, six buts et une passe décisive. Erling Haaland a bien pris ses marques dans le Royaume. Merci pour lui. Auteur de son premier triplé avec sa nouvelle équipe pour permettre à Manchester City de se montrer renversant face à Crystal Palace (4-2), le serial buteur norvégien a vite pris la mesure de son nouveau championnat pour réussir ce qu'il fait le mieux : affoler les compteurs. "Ce qu'il a réalisé ce samedi, il l'a fait depuis le début de sa carrière. Ça n'a rien de spécial", a lancé sur Sky Sports Pep Guardiola, qui a pourtant réservé un accueil particulier à son nouveau numéro 9 à sa sortie du terrain.

Le pire, c'est qu'Erling Haaland n'a pas forcément été étincelant face à Palace. Le natif de Leeds n'est pas encore totalement bien à sa place dans le jeu si particulier de Manchester City. Et la première période, où les Citizens n'ont pas cadré le moindre tir, l'a illustré. Mais voilà, Erling Haaland est un finisseur hors pair. Personne n'en doutait. Il l'a juste confirmé ce samedi en marquant de la tête (2-2, 62e), avant de pousser au fond des filets une frappe ratée de John Stones en renard des surfaces (3-2, 70e) puis de conclure son festival sur un caviar d'Ilkay Gündogan (4-2, 81e).

On l'a clairement fait venir pour ce genre de matches

Manchester City tient bien ce qu'il cherchait en s'offrant ses services : un chasseur de buts d'exception, qui peut encore permettre aux champions en titre de changer de dimension. "On l'a clairement fait venir pour ce genre de matches, s'est félicité Guardiola sur la BBC. Il a le sens du but. (…) On ne lui a pas apporté quelque chose qu'il n'avait pas avant." Cette efficacité redoutable, Haaland la possède en effet depuis des années. Mais le style de jeu de City et sa domination promettent des orgies de buts répétées pour l'attaquant de 22 ans. "Il faut être patient et faire plus de courses. Cela lui donne plus d'espace", salive encore son manager avec un message en tête : le Norvégien se chargera ensuite de mettre le ballon au fond, comme il l'a déjà démontré pour ses premières sorties en PL.

Habitué à faire trembler les filets avec un rythme déconcertant depuis ses premiers pas dans le monde professionnel, Erling Haaland a cependant bien goûté ce premier triplé avec l'ancien club de son père. "C'est une fierté pour moi et ma famille, a lancé l'ancien buteur de Salzbourg sur la BBC. C'est un sentiment incroyable de marquer un hat-trick. Ces matches sont la raison pour laquelle je suis ici. Ce n'est pas facile d'arriver dans un nouveau club, un nouveau championnat, donc c'est un bon début." Un bon début en effet. Mais il ne compte évidemment pas s'arrêter en si bon chemin. "Mon père va probablement me dire qu'il a encore plus de buts en Premier League (ndlr : 18). Donc, je vais chasser ça", s'amuse-t-il.

Perfectionniste, le Norvégien espère surtout voir son équipe se montrer plus solide avec le temps. Car il n'a pas vraiment goûté le scénario de ce match, qui a poussé City à effacer deux buts de retard pour la deuxième fois de rang (ndlr : après le 3-3 face à Newcastle). "C'est un avertissement, lance celui qui est déjà meilleur buteur du championnat. Nous devons nous améliorer, travailler plus dur et progresser. Quand nous jouons à la maison, nous nous ne devons pas prendre des buts aussi vite".

