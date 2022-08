Le premier entraîneur limogé cette saison en Premier League est connu. Après la très lourde défaite concédée le week-end dernier face à Liverpool (0-9) , Scott Parker a été démis de ses fonctions par Bournemouth ce mardi. Ancien milieu de Portsmouth et Middlesbrough, l'Anglais Gary O'Neil, l'un des adjoints de Scott Parker, prendra la direction par intérim de l'équipe.

"Pour que nous continuions à progresser en tant qu'équipe et en tant que club dans son ensemble, il est indispensable que nous soyons en accord quant à notre stratégie pour gérer le club de manière durable, a commenté le propriétaire de Bournemouth Maxim Denim dans un communiqué. Nous devons également faire preuve de confiance et de respect les uns envers les autres." Scott Parker avait publiquement critiqué la direction de Bournemouth pour ses efforts insuffisants selon lui dans le renforcement de l'équipe pour son retour dans l'élite. Le technicien de 41 ans avait rejoint Bournemouth à l'été 2021 et validé l'accession en Premier League des "Cherries" grâce à la deuxième place obtenue en Championship la saison passée. (Avec AFP)

