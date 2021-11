Giovanni van Bronckhorst est le nouvel entraîneur des Glasgow Rangers. Il remplace Steven Gerrard, parti à Aston Villa en Premier League. Âgé de 46 ans, Van Bronckhorst arrive alors que les Rangers disposent de quatre points d'avance sur leur premier poursuivant, le Celtic, en tête du championnat d'Ecosse. "Je suis absolument ravi de revenir aux Rangers en tant qu'entraîneur. Je me sens si privilégié de travailler avec un effectif bien placé sur tous les fronts et qui a, en grande partie, une expérience de victoires", a-t-il expliqué.

Le Néerlandais avait joué de 1998 à 2001 avec les Rangers, glanant cinq trophées, dont deux titres de champion. Il avait ensuite rejoint Arsenal puis Barcelone, où il a remporté la Ligue des champions en 2006. Il compte également 106 sélections avec les Pays-Bas, pour lesquels il a disputé la finale perdue du Mondial 2010. Il a ensuite fait ses armes d'entraîneur au Feyenoord Rotterdam, son club formateur, qu'il a conduit à un premier titre de champion depuis 18 ans en 2017.

Gerrard avait notamment réussi à briser l'hégémonie du Celtic sur le championnat écossais, qui a pris fin la saison dernière après 9 titres consécutifs. "Gio était respecté dans toute l'Europe en tant que joueur et il a déjà montré pourquoi il mérite le même respect en tant que coach", a estimé le directeur sportif des "Gers", Ross Wilson. "Il a déjà prouvé qu'il était un gagneur, il connaît le club (...) et il est absolument en phase avec notre approche et notre mentalité", a-t-il ajouté.

