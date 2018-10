Prêts limités, agents... : la FIFA entérine les principes d'une réforme du marché des transferts

Le Conseil de la FIFA a entériné vendredi à Kigali les recommandations d'un groupe de travail devant mener à une réforme du marché des transferts, et prévoyant notamment de réinstaurer une licence d'agent de joueur et de limiter les prêts de joueurs. Ces propositions avancées en septembre à Londres lors d'une réunion de la "commission des partenaires", réunissant l'ensemble des acteurs du football et présidée par le Canadien Victor Montagliani, doivent servir de base à cette réforme du marché des transferts.

Une sous-commission en charge de faire des propositions concrètes en lien avec l'Association européenne des clubs (ECA), le Forum mondial des ligues (WLF), le syndicat des joueurs FifPro, ainsi que les fédérations, confédérations et la FIFA, devra présenter ses travaux en février 2019. "C'est un document très important (...) pour ce qui concerne les jeunes joueurs, les prêts de joueurs, la compensation de la formation, les agents et ainsi de suite", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, lors d'une conférence de presse dans la capitale rwandaise.

Ces recommandations prévoient la mise en place d'un règlement des agents instaurant une licence et un examen. Depuis 2015, les licences d'agents n'existent plus, ayant laissé la place à un système d'enregistrement d'intermédiaires. Elles valident aussi le principe de création d'une chambre de compensation, gérée par une banque, et chargée de collecter et de reverser aux clubs formateurs les indemnités de formation prélevées sur chaque transfert.

La limitation des prêts de joueurs figure également parmi ces propositions, mais aucun chiffre n'a été décidé, la FIFA envisageant un nombre maximum de 6 joueurs prêtés par chaque club, ce qui ne fait pas l'unanimité. Autre principe adopté, celui de l'extension de la contribution de solidarité aux transferts domestiques sur les joueurs étrangers. Cette contribution est une somme versée par le club acquéreur aux clubs ayant pris part à la formation du joueur.