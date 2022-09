460 000 euros. Cette somme peut apparaître dérisoire si on la compare aux 222 millions d’euros déboursés par le PSG en 2017 pour se payer les services de Neymar Jr, dance ce qui reste encore le transfert le plus élevé de l'histoire du football. Mais Keira Walsh tient tout de même son record. La milieu de terrain devient ainsi la joueuse la plus chère du monde, dépassant la danoise Pernille Harder qui avait rejoint Chelsea en 2020 pour 350 000 euros.

meilleure joueuse de la finale". Le Barca, très actif sur le mercato cet été malgré les contraintes du Fair-play financier , a démontré qu’il pouvait faire venir l’une des meilleures joueuses du globe, à un prix record. Keira Walsh intègre donc la formation catalane pour un contrat de trois ans où elle tentera de continuer à faire parler son talent. L’internationale anglaise, qui compte près de 50 sélections, peut déjà se targuer d’avoir remporté le dernier Euro et même d’avoir été élue "".

De son côté, le FC Barcelone a remporté la Ligue des champions en 2021 et fait partie chaque année des grands européens. De quoi proposer de nouvelles perspectives intéressantes pour Keira Walsh, qui est encore jeune (25 ans) et qui possède pourtant un palmarès intéressant avec Manchester City. La milieu de terrain a été championne d’Angleterre et remporté trois fois la Coupe.

