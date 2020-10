Six mois de prison avec sursis ont été requis vendredi à l'encontre d'une femme soupçonnée d'avoir tenté de faire chanter l'attaquant français de Manchester United Anthony Martial, avec lequel elle avait entretenu une relation via les réseaux sociaux, a-t-on appris de source judiciaire. Le tribunal correctionnel rendra sa décision le 20 novembre.

L'international avait déposé plainte en juillet 2019 contre cette femme qui apparaissait sur Instagram en mannequin voyageant à travers le monde mais était en réalité une chômeuse de 30 ans vivant près de Nancy. Entre 2018 et 2019, selon cette femme, le footballeur et elle ont échangé régulièrement des mots et surtout des vidéos intimes.Ce sont ces images que la jeune femme aurait menacé de publier quand Anthony Martial lui a envoyé un SMS pour mettre un terme à leur histoire virtuelle."J'ai beaucoup de photos compromettantes, soit tu paies, soit je balance tout à la presse", est-elle soupçonnée d'avoir écrit.