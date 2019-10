Pour Villas-Boas, c’est un choc qui ne "compte pas trop". "On va essayer de faire quelque chose, on rêve de gagner, mais c’est une équipe d’une autre ligue, dans mon opinion", s’est justifié le coach de l’OM. "Paris est focus sur la Ligue des champions." Une façon habile de ne pas se mettre plus de pression que ça à l’heure d’affronter le PSG au Parc des Princes dimanche (21 heures).

Côté parisien, pas question de banaliser l’affiche. Bien sûr, Paris n’a pas trop de souci à se faire en Ligue 1. Bien sûr, sa saison sera jugée sur son parcours en Ligue des champions. Mais PSG-OM garde une place particulière dans l’esprit de Presnel Kimpembe. "Moi, je suis un vrai Parisien, je suis au club depuis 15 ans, a rappelé le champion du monde au Parisien, samedi. Ce match a une saveur particulière, c’est comme un match de Ligue des champions, avec une atmosphère différente pour les joueurs comme les supporters. Je sais que le clasico existera toujours."

"Ça ne m'intéressera jamais"

Pur Titi, il est sans doute le mieux placé pour évoquer la rivalité, mais aussi pour l’alimenter par le jeu des petites phrases qui ont fait le sel de cette confrontation : "Je ne connais pas du tout Marseille, et je n’y mettrai jamais les pieds. Cela ne m’intéresse pas du tout et ça ne m’intéressera jamais. Je ne connais que Paris, moi", a confié l’habile défenseur central du PSG. Une façon de lancer les hostilités à 24 heures du choc et de rappeler à tout le monde que PSG-OM reste une affiche à part de notre Championnat de France. N’en déplaise à Andre Villas-Boas et aux Marseillais.