Le Pérou s'est offert le droit de rêver encore au Qatar en décrochant mardi la 5e place de la poule unique des éliminatoires d'Amérique du sud qui offre un barrage contre une équipe repêchée de la zone Asie grâce à son succès sur le Paraguay (2-0). Les quatre places directement qualificatives avant cette ultime journée étaient déjà décernées au Brésil et à l'Argentine, depuis novembre, à l'Uruguay et l'Equateur, depuis vendredi.

Un Italo-Péruvien qui offre la qualification

La Rojiblanca avait son destin en mains et se devait de gagner à domicile contre le Paraguay qui n'avait plus rien à espérer. Mission accomplie 2 à 0. Dès la 4e minute l'attaquant italo-péruvien Gianluca Lapadula, lancé en profondeur, a montré aux siens le chemin à suivre pour disputer, en juin au Qatar, le barrage contre le vainqueur d'Australie-Emirats arabes unis.

Yoshima Yotun (42e), d'une reprise du gauche à l'horizontale, a fini d'assurer la 5e place (24 pts), la même qui avait permis au Pérou d'accéder au Mondial 2018 en Russie après une victoire en barrages contre la Nouvelle-Zélande.

Colombie et Chili disent adieu au Mondial

En embuscade à un point avant le coup d'envoi, la Colombie a espéré en vain le faux-pas péruvien. Sa victoire au Venezuela (1-0, but de James Rodriguez) restera sans effet. Le Chili d'Arturo Vidal, à deux points, était mathématiquement en course mais s'est incliné à domicile contre l'Uruguay (2-0, buts de Suarez et Valverde) qui finit troisième (28 pts). La Colombie termine 6e (23 pts), une très grosse déception pour les Cafeteros qui avaient fait sensation en 2014 (1/4 de finale) et en 2018 (1/8e de finale).

