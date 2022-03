Le Ghana et le Nigeria dos à dos avant le barrage retour. Peu d’étincelles et beaucoup de calculs, voici ce qui est ressorti du barrage aller opposant les Ghanéens aux Nigérians vendredi au Baba Yara Sports Stadium de Kumasi. Malgré les présences sur la pelouse du serial buteur Victor Osimhen et de la jeune pépite Felix Afena-Gyan (19 ans), aucune des deux nations n’a donné l’impression de pouvoir prendre l’avantage sur l’autre. Un penalty a bien été sifflé en faveur des visiteurs à un quart d’heure de la fin (76e), mais la VAR a rapidement déjugé la première impression de l’arbitre marocain de la rencontre. Tout reste à faire avant le match retour prévu mardi prochain à Lagos.

De la nitroglycérine dans les couloirs nigérians et une jeunesse au pouvoir chez les Ghanéens : on pensait le couvert prêt à être levé une fois le coup d’envoi donné. Que nenni. La première période n’a été qu’un long et sempiternel round d’observation, servie d’une litanie d’approximations techniques et de fautes d’engagement. Au milieu de tout ça, Abdul Fatawu Issahaku a bien essayé de ravir les tribunes combles de l’enceinte de Kumaci, mais la frappe puissante du Ghanéen a filé directement vers Francis Uzoho, le portier nigérian (33e). Rien à signaler, ou presque, dans l’autre camp. Si ce n’est l’activité d’un Victor Osimhen mobile pour son retour dans le onze. L’ancien lillois a constitué la principale (seule) menace des Super Eagles lors du premier acte. D’habitude virevoltant, Moses Simon a raté tout ce qu’il a entrepris, sur une pelouse dans un état douteux.

