Mauritanie - Zambie

Qualif Coupe du Monde - CAF - Suivez en live la rencontre de Football opposant Mauritanie et Zambie. Ce match se déroule le 3 septembre 2021 et débute à 18:00. Eurosport propose pour cette rencontre un suivi en direct permettant de connaître l'évolution du score et les actions importantes.





Vous avez également la possibilité de donner votre avis sur le match en votant ci-dessous: qui va gagner la rencontre entre Mauritanie et Zambie ? Avant la rencontre, nous vous proposons également de lire des articles relatifs à ces deux équipes de Football.

Consultez la fiche détaillée pour Mauritanie, ainsi que celle pour Zambie. Découvrez également toute l'actualité du Football: calendrier, résultats et classements.