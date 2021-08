Didier Deschamps avait d'ores et déjà délivré des indices, ici et là. Le sélectionneur de l'équipe de France a bel et bien tranché. Le coach de 52 ans a décidé de se priver d'Olivier Giroud au moment de composer sa liste pour les trois matches de qualification pour la Coupe du monde 2022 que les Bleus disputeront face à la Bosnie, l'Ukraine et la Finlande les 1, 4 et 7 septembre prochains. Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sont là.

Giroud paie probablement sa sortie médiatique pré-Euro, au cours de laquelle il avait laissé entendre que certains de ses coéquipiers n'étaient pas aussi altruistes avec lui qu'avec d'autres. Sa situation s'est totalement inversée, alors que son transfert à l'AC Milan lui a permis de rebondir. Son absence occulterait presque la présence petits nouveaux.

Après le fiasco du grand rendez-vous européen, où la France s'était inclinée face à la Suisse en huitième de finale, quatre joueurs vont découvrir le groupe : Jordan Veretout, consistant avec la Roma, Moussa Diaby, convaincant avec Leverkusen, Théo Hernandez, parfois impressionnant avec l'AC Milan et enfin Aurélien Tchouaméni, révélé à Monaco la saison dernière.

En défense, Clément Lenglet, très décevant à l'Euro, cède sa place à Dayot Upamecano, déjà testé par Deschamps l'année dernière. Malgré le forfait sur blessure de Benjamin Pavard, DD a choisi de ne retenir qu'un seul latéral droit de métier, avec Léo Dubois, même s'il devrait encore compter sur Jules Koundé à ce poste. Au milieu, Moussa Sissoko a fait les frais de sa situation en club, où le nouveau manager des Spurs Nuno ne semble pas compter sur lui. En attaque, Anthony Martial a été préféré à Wissam Ben Yedder, le Mancunien ayant retrouvé un peu de temps de jeu en début de saison.

