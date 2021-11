Du Mattéo Guendouzi dans le texte. Le milieu de l'OM n'est pas du genre à pratiquer la langue de bois devant les médias quand il représente son club. C'est la même chose avec l'équipe de France. Interrogé jeudi sur les retrouvailles entre les Bleus et le Parc des Princes, le Marseillais a livré ses sentiments sans détour. "J'aurais préféré jouer au Stade de France, le Parc des Princes c'est le stade du PSG, a-t-il lancé. Mais on aura à cœur de gagner là-bas et j'espère que les gens qui viendront au stade seront de tout cœur avec nous."

Arrivé en prêt d'Arsenal l'été dernier, Guendouzi n'a pas tardé à trouver ses marques à l'OM et s'est installé comme un maillon essentiel du dispositif de Jorge Sampaoli. En ce sens, le milieu olympien incarne déjà un club honni par les supporters du PSG . Il est déjà arrivé par le passé que des joueurs marseillais portant le maillot du l'équipe de France soient sifflés par le public du Parc du Princes. La rivalité entre les deux clubs dépasse parfois le cadre du championnat pour venir polluer la sélection nationale.

Laisser les mauvais souvenirs dans le passé

Mais l'enjeu est ailleurs. Samedi face au Kazakhstan, l'équipe de France aura une première occasion de décrocher son billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar . Au Parc des Princes donc, qui a été la maison des Bleus durant des décennies avant la création de Stade de France. Il est associé à de nombreux souvenir pour la sélection nationale. Bons, ou mauvais, à l'image de la défaite cataclysmique face à la Bulgarie le 17 novembre 1993 (1-2), synonyme d'élimination pour le Mondial aux Etats-Unis en 1994.

Mais la nouvelle génération tricolore n'a finalement que peu de souvenirs des Bleus au Parc. "Je n'étais pas encore né en 1993", a rappelé Guendouzi, âgé de 22 ans. Quelques minutes plus tard, Jules Koundé, lui aussi âgé de 22 ans, n'a pas eu un discours bien différent. "On m'a parlé de quelques mauvais souvenirs, a reconnu le défenseur du FC Séville. Mais je pense que c'est le passé, c'est historique mais cela fait longtemps qu'on n'y a pas joué. On veut faire honneur au maillot et gagner ce match pour laisser ça dans le passé."

