Un but pour "faire le job", et puis c’est tout. Encore en difficulté face au bloc bas de la Bosnie, l’équipe de France a ramené un précieux succès de Sarajevo mercredi soir, grâce à un but d’Antoine Griezmann, encore lui (0-1). Les Bleus réalisent une très belle opération en s’envolant en tête du groupe D alors que l’Ukraine et le Kazakhstan sont neutralisés dans le même temps (1-1). La bande à Didier Deschamps, seule équipe de sa poule avec trois matches au compteur, termine donc sur une bonne note comptable ce rassemblement particulièrement laborieux dans les déplacements… et dans le jeu.

